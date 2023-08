Riparte la musica alla Grande miniera 

Dopo i fasti di una ventina di anni fa, la Grande miniera di Serbariu riassapora il fascino degli eventi in cui si fondono musica e promozione del territorio.

Si deve, dal 25 al 27 agosto, al primo Sulcis beer fest, un evento che celebra la birra artigianale (e sono attesi stand con marchi rinomati ed altri emergenti), cui però si unirà per la gioia soprattutto dei giovani una tre giorni di musica fornita da dj per lo più noti agli appassionati del genere. Il tutto condito da mostre e street food perché la gastronomia dovrà pure accompagnare la musica e la birra di qualità. Stavolta il contesto non è più piazza Roma e piazza Marmilla, che da anni sono di fatto i catalizzatori di tutti i principali eventi mondani estivi organizzati dal Comune, ma ritornano ad essere gli ampi spazi della miniera di Serbariu.

«L’evento – dice il vice sindaco Michele Stivaletta, nonché assessore al Turismo – è fra più importanti della nostra stagione, è stato volutamente organizzato nello storico sito minerario per dare il dovuto risalto a questo luogo che in questi mesi è stato ampiamente risanato dalle squadre di operai di vari cantieri ex Ati Ifras forniti dal parco Geominerario più le maestranze dei nostri cantieri di forestazione». Il palco dei dj e gli stand della birra e del food saranno posizionati fra la Lampisteria, il Museo paleontologico e il centro ricerche Sotacarbo. Dal punto di vista musicale ci saranno dj provenienti dalle Baleari (Ibiza) con formule musica tratte da dj set di Formentera e da Radio 105.

