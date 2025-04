Riparte la mobilitazione del Movimento artigiani 

Dopo Carbonia è apparso anche a Giba il grande striscione esposto dal rinato Movimento artigiani e commercianti liberi del Sulcis. Visibile nei pressi della rotonda di Is Maccionis, ingresso per la città del carbone dal passante Ovest e in via Principe di Piemonte a Giba, nello striscione si legge: «Presidente Todde: la fiscalità di vantaggio è un diritto del Sulcis»

Accanto alla scritta, c’è il simbolo del movimento che ricorda tante battaglie. La scelta dello striscione arriva dopo alcune riunioni che si sono svolte nelle ultime settimane (e altre si svolgeranno nei prossimi giorni) e dopo le oltre 4000 Pec inviate alla presidente della Regione Alessandra Todde. Chiedono che vengano sbloccati definitivamente i fondi per le imprese del Sulcis, avanzati da quelli stanziati dal Piano Sulcis: questo è l’ultimo anno utule per poterne usufruire.

«Stiamo mettendo questi striscioni in tutto il Sulcis Iglesiente perché le attività e le partite Iva del Sulcis vogliono far sapere a tutti che esistono ancora fermi i milioni del Piano Sulcis. – dice il promotore dell’iniziativa Ivan Garau – Non esiste volontà politica per sbloccarli. Solitamente è l’Agenzia delle entrate che bussa alla nostra porta, questa volta sono le attività del Sulcis, visto che si sta verificando un cambio di rotta, a bussare alla porta dell’Agenzia delle Entrate. È arrivato il momento di emettere la fattura all’incasso, La presidente Todde deve firmare, e quietanzare la fattura in modo che le imprese incassino quanto dovuto».Il portavoce del Movimento fa sapere che «a breve ci sarà una grande manifestazione nel territorio, con l’intento di alzare la voce e farla arrivare nelle sedi opportune».

