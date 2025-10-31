VaiOnline
Monserrato.
01 novembre 2025 alle 00:27

Riparte la metro, spariscono i parcheggi 

La riattivazione della linea per Cagliari ha creato il caos: «Serve una soluzione» 

La riattivazione della linea 1 della metropolitana è una liberazione per i monserratini che hanno aspettato quasi tre anni per raggiungere di nuovo Cagliari senza impantanarsi nel traffico. Eppure, questo tempo non è bastato per mettere mano a un vecchio problema che da lunedì scorso è tornato attuale, quello dell’assenza di un parcheggio nella stazione Gottardo.

Il nodo parcheggi

Per i residenti l’ultima settimana è stata un deja vu: la mattina la stazione si affolla di studenti e lavoratori pendolari. La maggior parte vanno verso piazza Repubblica, ma ci sono anche i dipendenti del Policlinico. Arrivano da Monserrato e dintorni, spesso con l’auto, e in assenza di uno spazio apposito dove parcheggiare sono costretti a sostare dove trovano nelle vie limitrofe. Gli abitanti si ritrovano così il quartiere invaso dalle auto e non trovano posto.

I disagi

Oltre a via San Gottardo, le più penalizzate sono via Casteldoria, via San Cipriano e via Svetonio. «Per tre anni non c’è stato movimento, non si poteva pensare di realizzare un parcheggio nel frattempo?», si chiede Gino Mameli. «Si parla tanto di mobilità sostenibile, ma non si incentivano le persone a prendere i mezzi pubblici se non hanno dove lasciare l’auto e devono invadere i parcheggi di noi residenti. In settimana è una lotta trovare posto». Le cose vanno meglio nel weekend e nei festivi, quando gli studenti e molti lavoratori restano a casa, ma anche prima del ritorno della metro la zona non traboccava certo di stalli liberi. E qualcuno chiede posti riservati per i residenti. «Sarebbe una buona soluzione per tutelare soprattutto gli anziani, le nostre vie non possono essere il parcheggio di tutti», sostiene Michele Picciau.

L’ipotesi

Accanto alla stazione, verso via Giulio Cesare, c’è un ampio spiazzo abbandonato, pieno d’erbaccia. È evidente che sarebbe il luogo ideale dove realizzare una zona di sosta, ed è in quella direzione che si sta muovendo il Comune. «L’area è interessata dai progetti del Piu, approvati nel 2018: abbiamo stipulato un accordo con l’Arst per acquisire il terreno e trasformarlo in un parcheggio di scambio», spiega il sindaco Tomaso Locci. «L’area era interessata da una causa tra l’Arst e un privato, solo l’anno scorso sono riusciti a rientrarne in possesso. Attualmente siamo in attesa di una risposta positiva della Regione per procedere all’acquisizione e realizzare un parcheggio che darebbe respiro agli abitanti del quartiere e farebbe comodo a chi si reca in cimitero. Siamo fiduciosi, la questione potrebbe essere risolta nell’arco di qualche mese».

