Riparte la costruzione del nuovo ecocentro 

Nel mirino dell’amministrazione c’è l’estate, che sia la metà o più probabilmente la fine, per vedere conclusa un’opera che la città aspetta da vent’anni: tanto è passato, da quando si cominciò a parlarne. Dopo alcuni mesi di stop ai lavori a causa del maltempo invernale, c'è in effetti una certa fretta di recuperare il tempo perso e vedere operativo il prima possibile il primo ecocentro di Monserrato.

In via San Fulgenzio, poco prima del ponte “Emanuela Loi”, l’intervento procede ora senza intoppi e si avvia verso le fasi conclusive. «Sono già state realizzate le opere murarie di contenimento, le rampe di accesso e si sta provvedendo con l’installazione dei sistemi di regimentazione delle acque e dei sottoservizi», fa il punto l’assessore all’Ambiente, Saverio De Roma. «L’obiettivo è restituire alla cittadinanza un servizio all’avanguardia nel più breve tempo possibile. Continueremo a monitorare i lavori con estrema attenzione fino al taglio del nastro».

A dare delle tempistiche di massima è il sindaco Tomaso Locci, considerando che il termine dell’appalto fissato al 30 aprile non è stato rispettato per via dei mesi di piogge. «Dopo il blocco forzato dell’attività causato dall’impossibilità di operare sul terreno argilloso, i lavori sono ripresi con grande lena», premette il primo cittadino. «Abbiamo chiesto all’impresa di aumentare il personale per recuperare il tempo perso e siamo stati accontentati. Si cercherà quindi di chiudere l’intervento entro il 31 luglio, se poi non sarà possibile siamo comunque fiduciosi di inaugurare l’ecocentro a settembre. La certezza è che i cittadini avranno finalmente quello per cui hanno atteso a lungo».

Lungo e particolarmente tortuoso l’iter burocratico che ha preceduto l’avvio dei lavori. Prima la diatriba legale con la società partecipata “Campidano Ambiente”, da cui il Comune ha ottenuto un risarcimento da un milione di euro, poi il completamento degli espropri dei terreni, la necessità di affidare la gara d’appalto alla Centrale unica di committenza della Regione, un primo bando andato deserto per i criteri troppo stringenti. La situazione si era sbloccata a febbraio 2025 con il tanto atteso affidamento dei lavori, cominciati poi a giugno dello stesso anno. Undici mesi dopo, la fine della partita sembra vicina.

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