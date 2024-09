Riparte la Chirurgia pediatrica, taglio alle liste d’attesa 

Ripartenza a pieno ritmo per la Chirurgia pediatrica dell’Aou. Sono diverse le novità del servizio, ripreso dopo la sospensione per la mancanza di un direttore sanitario, e tra queste il Day Surgery, una specialità che in Sardegna ha solo Sassari. «Abbiamo dato- spiega Francesco Saverio Camoglio, nuovo direttore del reparto - un nuovo assetto all'attività chirurgica della nostra Unità operativa introducendo la chirurgia di giorno per alcune patologie chirurgiche pediatriche». Già eseguite 23 procedure chirurgiche su pazienti di diverse età anche con tecniche mininvasive. L’altra innovazione è l’innalzamento a 16 anni dell’età dei pazienti pediatrici da operare. «Oltre all'attività ambulatoriale divisionale e di consulenza da sempre garantita- continua Camoglio- abbiamo ripreso l'attività chirurgica sia in regime elettivo che di urgenza e intrapreso un percorso di smaltimento delle lunghe liste d'attesa». Le sedute operatorie programmate ogni settimana sono due e l’auspicio è di intervenire anche il sabato. Intanto sono già raddoppiate le visite ambulatoriali e, dal primo ottobre, si apriranno le agende Cup per le visite chirurgiche in modo da reclutare i bambini che devono essere operati o valutati. C’è anche la volontà di aprire una volta al mese un ambulatorio divisionale a Olbia e uno a Nuoro per evitare che i pazienti viaggino.

