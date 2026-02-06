Riparte la caccia all’Inter 

Lo scudetto è una questione milanese, con Napoli, Juve e, più sfumate, Roma e Como che mettono al centro del mirino i due residui posti Champions. La Serie A sembra avere trovato un assestamento meneghino, quasi a dare lustro agli occhi del mondo che si concentrano sull'Olimpiade Milano-Cortina, che provoca anche qualche contrattempo al dio pallone: per l'inaugurazione a San Siro l'Inter baby è stata dirottata a Monza per vincere i quarti di Coppa Italia col Torino. Quanto al Milan, il derby col Como, in un primo tempo programmato a Perth, si giocherà a San Siro, ma solo mercoledì 18 febbraio.

Attacco al potere

Tutte le ciambelle riescono col buco allo “chef” Chivu che ha restituito leggerezza a un ambiente esigente e ora può aumentare il divario con le inseguitrici. Merito anche del mercato estivo che ha ampliato la gamma delle alternative alla formazione base con elementi forti e affidabili. L'Inter gioca, diverte e vince quasi in automatico. Gli inciampi di inizio stagione sono un ricordo lontano ma non dovrà prendere sottogamba la trasferta di domani col Sassuolo, che viene da due vittorie, ha superato Lazio e Atalanta, ha fermato il Milan e all'andata è stato sconfitto solo per un'autorete. L'ex Pinamonti, aiutato da Laurienté e Berardi (e con il gioiellino Bakola in rampa di lancio) potrebbero dare grattacapi alla capolista. Napoli e Juve (in campo, rispettivamente, oggi e domani) si avvicinano con animo diverso alle sfide con Genoa e Lazio. Conte è alle prese con la perdurante emorragia di titolari (ultimo, Di Lorenzo), si affida a Hojlund e allo “scugnizzo” Vergara che sta sfruttando il momento con prove convincenti e gol spettacolari. Il Genoa, però, in casa è un osso duro con la sostanza di Norton-Cuffy, Frendrup e Malinovskyi. Spalletti si stava godendo il momento di grande vivacità della sua squadra (a parte il ko di Cagliari, il bilancio di 4 successi con 15 gol segnati). Poi è arrivata la Coppa Italia, le occasioni sprecate e il grave passivo di 3-0 con la cinica Atalanta, che hanno rimescolato le carte. Se Bergamo è stato solo un incidente di percorso lo dirà il confronto in casa con la Lazio, ripartita col sofferto successo col Genoa. Ma l'ex Sarri ha mille problemi, compresa l'irrisolta grana Romagnoli e la guerra dei tifo organizzato contro Lotito che coinvolge inevitabilmente la squadra.

A ridosso

Il ko di Udine ha interrotto la marcia della Roma, ma ora Gasperini può inserire un altro attaccante, il piccolo e sgusciante Zaragoza, accanto a Malen nella sfida casalinga col Cagliari, che viene da tre successi e ha già messo ko i giallorossi nell'andata. Con mestiere e un grande Carnesecchi l'Atalanta in dieci si è salvata a Como, poi ha stravinto la sfida di Coppa Italia con la Juve e ora cerca lunedì continuità nel derby con la Cremonese, che si è rinforzata in difesa con Luperto. La crisi del Bologna comincia a preoccupare i tifosi: non c'è più traccia della brillante formazione creata da Italiano. Il Bologna viene da tre sconfitte e servono i tre punti nel derby col Parma per evitare un possibile esonero del tecnico.

Lotta salvezza

In zona retrocessione la Fiorentina, dopo avere dato segnali di ripresa, è ripiombata in ambasce con una doppia sconfitta. Ora recupera Kean e cerca di ripartire ospitando domani un'altra squadra dal rendimento alterno, il Torino che però dopo 4 ko è tornato a vincere inguaiando il Lecce. E proprio i pugliesi, un punto in 5 gare, sono attesi da un appuntamento delicato, contro un'Udinese in grande forma. Anche per Di Francesco è un incrocio pericoloso.

