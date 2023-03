Riparte la caccia al sogno 

Sakhir. C'è quello che bluffa, un altro copre le carte migliori. Domenica la Formula 1 riparte con il Gp del Bahrein ed il primo faccia a faccia tra i piloti è una partita a poker. Se gira un asso nella manica, resta nascosto in attesa di sfoderarlo in gara. L'unica passerella pre-mondiale ha lasciato intuire una Red Bull un passo avanti alla concorrenza, ma Max Verstappen frena. «I test sono andati bene», è il massimo che concede il bi-campione del mondo. «Il bilanciamento è buono, ma dobbiamo vedere cosa succede da questo weekend e poi come andrà con i vari sviluppi. Una minaccia? Noi stessi. Dobbiamo restare sul pezzo, ridurre al minimo gli errori».

La nuova sfida

«Red Bull è partita forte nei test, sembrano un pochino avanti rispetto a noi», ammette Charles Leclerc, «ma il nostro obiettivo è migliorare il 2022». Quanto alla Ferrari, «non abbiamo mostrato tutto il nostro potenziale, ma nemmeno la Red Bull e gli altri. Vedremo in qualifica». La Rossa «merita di vincere e siamo qui per trasformare il sogno in realtà». C'è attesa anche per la prima del nuovo team principal, Frédéric Vasseur: «È presto per dire che impatto avrà, ma lui è bravo ad estrarre il meglio dalle persone. L'ho visto subito a suo agio in un team così grande». Fuori conferenza stampa Carlos Sainz si dice contento della SF-23: «Conosciamo punti deboli e forti». Per lo spagnolo questo è «un buon punto di partenza».

Attenti a Fernando

Sul divanetto riservato ai piloti si alternano tante facce, vecchie e nuove. Il veterano Fernando Alonso, (da quest'anno all'Aston Martin), 41 anni, assicura di sentirsi «meglio che mai, nessuna preoccupazione legata all'età». Lo spagnolo è certo di aver aderito a un «progetto ambizioso», ma «è difficile dire ora» se sarà in grado di vincere una gara. Dopo tre anni lontano dal Circus, torna (con la Haas) il tedesco Niko Hulkenberg: «Il mio approccio non è cambiato, mi sento resettato... ma in modo positivo».