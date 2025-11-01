Riparte la battaglia dei pescatori 

Una nuova stagione di tensioni e proteste si profila per le marinerie del Sulcis. Ieri mattina i pescatori di Sant’Antioco e Calasetta si sono riuniti al porto della città lagunare per ribadire il loro stato di agitazione e mettere in luce le motivazioni che li spingono a preannunciare una mobilitazione più dura. «Basta indennizzi, non vogliamo vivere di assistenza – affermano i pescatori – ci vogliono proibire di lavorare e qui nel Sulcis ci sono tante buone ragioni per protestare con più forza e vigore». Tra le principali criticità evidenziate dagli operatori vi sono il fermo biologico, il blocco delle attività per consentire le esercitazioni militari e, prossimamente, l’impatto dell’arrivo delle pale eoliche offshore, che rischiano di lasciare i pescatori “completamente a terra”. A queste si aggiunge il recente decreto ministeriale che proroga ulteriormente i tempi di fermo, un provvedimento che, secondo gli operatori, li condanna al fallimento. «Non rinunceremo al nostro mare - dicono Sergio Fois, Davide Pusceddu, Giovanni Mallus, Mario Poma e Giuseppe Pilloni a nome della categoria - non ci comprano con qualche migliaia di euro per tenerci buoni, abbiamo mutui da pagare, famiglie da mantenere e figli da mandare a scuola. Ci stanno facendo fallire». In evidenza le contraddizioni di decreti ministeriali e regionali, a volte addirittura in conflitto tra loro. «Parlano di disinquinamento e di ripopolamento - dice Antonio Basciu - ma i primi che inquinano sono proprio loro, con bombe e mine disseminate nel Golfo». I toni sono decisi e intenzionati a non arretrare. L’allarme dei pescatori è chiaro: la loro economia, le famiglie e la tradizione marinara sono a rischio.

