Riparte il viaggio del Job Day 

Lavoro è la parola d’ordine. Sei, invece, sono gli appuntamenti che coinvolgeranno tutta l’Isola per favorire l’incontro tra domanda e offerta, dedicati alla formazione professionale e all’orientamento di chi è alla ricerca di una nuova occupazione.

L’iniziativa

È il Job Day Sardegna, giunto alla quarta edizione, ma che per il secondo anno diventa itinerante. L’iniziativa promossa dall’assessorato regionale al Lavoro e dall’Aspal in collaborazione con i Centri per l’Impiego (Cpi), partirà l’8 febbraio da Sassari, negli spazi della Promocamera, in via Predda Niedda 18. Qui sono già oltre 1.500 gli iscritti, sono arrivate oltre 4 mila candidature e 110 aziende (una sessantina in presenza) sono, invece, alla ricerca di 450 figure professionali diverse. Inoltre saranno presenti anche diversi studenti delle scuole superiori della provincia: le quinte in presenza, mentre le terze e le quarte saranno collegante in streaming.«Il successo del Job Day itinerante è evidente - ha detto Maijka Aversano, direttrice generale dell’Aspal -. È stato un moltiplicatore di opportunità, la formula ha funzionato sotto tutti i profili e in particolare per la mobilitazione di forze e risorse messe in campo».Aversano ha dunque ricordato il buon risultato ottenuto lo scorso anno, quando al primo Job Day itinerante si sono iscritte circa 17 mila persone in cerca di lavoro. «Non solo, ma sono arrivate inoltre oltre 40 mila candidature, a fronte di quasi diciannovemila posti di lavoro, di cui 852 offerti da aziende nelle diverse aree territoriali. E ben 309 imprese hanno assunto persone selezionate durante l’iniziativa, mentre 2.543 sono i contratti di lavoro stipulati».

Le date

"Un mondo di opportunità vicino a te” è il moto che anima l’iniziativa. Dopo Sassari, infatti, il Job Day sarà a Olbia il 15 febbraio e a Nuoro il 29. Mentre il 7 marzo si fermerà a Oristano, prima di raggiungere l’Ogliastra, Tortolì, il 13. La chiusura, invece, sarà a Cagliari il 26 e il 27 marzo.«Nei nostri territori – ha aggiunto Maika Aversano- esistono realtà imprenditoriali estremamente interessanti, ma che hanno difficoltà a intercettare le professionalità richieste. C’è anche una forte domanda di lavoro che non trova risposte adeguate. Con il Job Day itinerante riusciamo a intercettare le competenze di chi cerca lavoro e le esigenze di chi lo offre, in termini decisamente più efficaci rispetto al passato».

