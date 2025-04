Riparte il Trenino verde dimezzato 

Si va verso il tutto esaurito per il viaggio inaugurale della stagione del Trenino verde. A Pasquetta il convoglio dell’Arst ospiterà la carovana di escursionisti pronta a vivere un’esperienza che, seppur limitata per lunghezza della tratta, conferma il suo fascino. Anche quest’anno, come consuetudine da alcune stagioni, il vettore turistico in partenza da Arbatax si fermerà a Lanusei senza raggiungere Gairo e ancora meno Ussassai e Seui. «Ma confidiamo in una stagione positiva», dichiara Carlo Poledrini, direttore centrale dell’Arst che gestisce il servizio del Trenino. Intanto, ieri i tecnici specializzati dell’Azienda regionale hanno ispezionato il tracciato ferroviario per verificare le condizioni dopo le ultime piogge. Con il parere favorevole degli esperti la stagione può cominciare.

Il servizio

Nuova stagione, vecchie abitudini. Il viaggio è lungo 34 chilometri e la sua durata è di due ore e mezza. Un decremento del 70 per cento rispetto ai 159 chilometri della tratta originaria Arbatax-Mandas. Una progressiva riduzione che, negli anni, ha coinvolto Seui, Ussassai e infine Gairo. Alla base di tutto ci sono questioni di sicurezza, fra norme sempre più limitative e ponti pericolanti che, nonostante l’affidamento dei lavori di manutenzione, non sono ancora collaudati a supportare il carico del mezzo. Tuttavia, al netto delle emergenze infrastrutturali, il Trenino accenderà i motori lunedì con l’escursione in vendita a 12 euro per gli adulti (6 euro per i ragazzi fino ai 16 anni di età non compiuti). «I viaggi - dice il manager dell’Arst - saranno bisettimanali». Dunque il format proposto dall’Arst sarà sulla falsariga di quello adottato lo scorso anno.

Moderato ottimismo

Fra gli operatori turistici filtra un ottimismo (molto) moderato. Nessuno, però, si sente di commentare l’inizio della stagione turistica, anche perché attendono maggiori chiarimenti sulla reale organizzazione del servizio. Quel che è certo è che l’escursione con il Trenino verde stuzzica l’interesse dei vacanzieri, soprattutto stranieri, affascinati dall’idea di vivere un’esperienza a bordo di un mezzo che profuma di storia. Su Arbatax sono imminenti i lavori di ammodernamento delle strutture dell’Arst: ammontano a 728mila euro le risorse per riqualificare i fabbricati a interesse storico a servizio del Trenino verde. Li ha finanziati la Rete ferroviaria italiana per 728mila euro.

