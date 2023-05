Riparte il servizio di dialisi “turistica” per i non residenti 

Per anni è sempre stata a rischio, e talora il servizio era stato anche sospeso. Stavolta invece arriva un’enorme e piacevole sorpresa per i nefropatici non residenti nel Sulcis Iglesiente ma che desiderano trascorrere un periodo di ferie nel territorio: al Sirai di Carbonia la dialisi turistica è garantita, partirà fra pochi giorni (il 22 maggio è la prima data utile) e si protrarrà addirittura ben oltre il periodo estivo, cioè sino a dicembre.

Il servizio è frutto di due elementi combinati: progettualità e adesione dei professionisti. Li illustra la direttrice del reparto Dialisi del Sirai, il medico Katia Rosas: «Il nostro progetto è stato approvato dalla dirigenza Asl locale – spiega – e lo facciamo decollare grazie alla disponibilità offerta, benché sotto organico, dagli infermieri e dai tre medici presenti: abbiamo già molte richieste, una ventina di prenotazioni, il tempo medio di permanenza è di 10-15 giorni e consente di trascorrere del tempo nel Sulcis Iglesiente a tanti turisti ma anche isolani che non vivono stabilmente qui ma hanno un appoggio in zona». Un apprezzamento speciale arriva da Giampiero Bindo, presidente Apent, egli stesso dializzato: «Encomiabile che i pochi medici presenti siano riusciti, organizzando turni supplementari, a confermare un servizio di questo tipo: un segnale di rinascita». Cui si somma la ripartenza, alcune settimane fa, della dialisi notturna che era stata sospesa per breve tempo e la riapertura dell’ambulatorio per i trapiantati «a garanzia ad esempio – conclude il medico – delle visite urgenti». Non è infine da escludere che nel pieno dell’estate l’organico dei medici possa essere integrato.

