Riparte il progetto sul diabete, corsi anche per gli insegnanti 

Dopo un anno di sperimentazione, il Comune dà il via libera al secondo step del progetto “Il diabete a scuola” che proseguirà anche nel 2025.

L’iniziativa proposta dall’associazione Diabete zero - viene ricordato nella delibera approvata dalla Giunta che dà il via libera al contributo economico - «ha l’obiettivo di supportare le famiglie e la scuola attraverso l’intervento di un infermiere per il controllo e la somministrazione dell’insulina e la formazione del personale scolastico per poter somministrare e controllare l’insulina». I motivi vengono riassunti nel documento approvato dall’esecutivo di via Porcu: «Molto spesso i genitori non si possono recare a scuola all’ora di pranzo per somministrare l’insulina al proprio figlio per via dei turni di lavoro e della distanza tra la scuola e i Comuni in cui lavorano».

Da qui la decisione di promuovere il progetto di Diabete zero e consentire la formazione del personale scolastico come «soluzione ottimale per favorire la migliore integrazione possibile del bambino o ragazzo diabetico, consentendogli di partecipare a tutte le attività scolastiche, comprese le gite. Peraltro», viene sottolineato, «oltre a rendere la scuola in grado di assicurare l’assistenza quotidiana e di garantire una pronta ed efficace risposta anche nelle emergenze, consente di individuare i sintomi della patologia in altri bambini e ragazzi favorendo la diagnosi precoce».

RIPRODUZIONE RISERVATA