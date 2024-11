Riparte il presidio sotto il Consiglio per la Pratobello 24 

Riprende la mobilitazione di comitati e coordinamenti contro l’assalto eolico in Sardegna. Il presidio notturno del Consiglio regionale, interrotto nel weekend, si riaccenderà questo pomeriggio, alla vigilia della discussione in Aula del disegno di legge 45 sulle aree idonee approvato dalla Giunta Todde. Gli attivisti in protesta chiedono invece di far presto sulla Pratobello 24.

Il monito

L’appello di Pasquale Mereu, sindaco di Orgosolo e padre della proposta di legge di iniziativa popolare, è di facile interpretazione: «È giusto dare il segno di una presenza in un momento cruciale», ha detto Mereu. «Quindi, bene fanno i comitati a far sentire forte la loro voce, che è quella dei quasi 211mila sardi che hanno firmato la Legge di Pratobello. Di questo passo, se le risposte sulla nostra proposta continueranno a slittare, il rischio di iniziative più eclatanti è più che probabile».

Vertice

Dalle 16 le tende e gli striscioni ritorneranno al loro posto nel piano esterno rialzato in granito del Palazzo di via Roma. Alla stessa ora, i soci di maggioranza si incontreranno per approntare una linea comune sul dl 45 che, il giorno dopo, approderà in Consiglio dopo essere stato licenziato dalle commissioni Urbanistica e Attività produttive. Il rischio che il Campo Largo possa presentarsi in Aula con più di una divergenza in materia non è campato in aria. Ed è questo che si cercherà di evitare, anche per scongiurare conseguenze nefaste sulla stessa tenuta del governo regionale. E l’opposizione? Il centrodestra in parte fiancheggia gli attivisti anti-eolico (come dimostra il cartellone “Pratobello, l’unica legge” esposto dai rappresentanti di Forza Italia durante la seduta dedicata alla variazione di Bilancio), in parte ne chiede l’utilizzo delle parti salienti in un unico testo, attraverso un nuovo passaggio in commissione, con una sorta di fusione a freddo tra la Pratobello e il dl aree idonee. Comunque, da domani in Aula, si capiranno dagli interventi i passaggi tecnici e le strategie politiche.

La proposta

In ogni caso, la proposta di legge di iniziativa popolare ha un iter segnato. Infatti, secondo quanto appreso nei giorni scorsi, dovrebbe approdare nelle commissioni Urbanistica e Attività produttive dopo il 22 novembre quando, salvo cambiamenti di programma, finirà il suo percorso in Consiglio regionale il disegno di legge sulle aree idonee.

Mobilitazione

Per le 16 sono attesi i primi manifestanti dal Cagliaritano e, dopo le 20, anche quelli in arrivo dalle altre province. «Molti lavorano e devono conciliare le attività personali con la protesta», fa sapere Michele Zuddas, l’avvocato da sempre vicino ai comitati, che ha intrapreso anche uno sciopero della fame. «La Pratobello è un punto fermo, non si può passare sopra la volontà espressa in modo chiaro da quasi 211mila sardi: noi da questo pomeriggio saremo a Cagliari, pronti a sacrificarci perché non intendiamo mollare di un centimetro».

