Riparte il collegamento con la Corsica 

Dopo quattro mesi di calvario, Moby mantiene gli impegni assunti e questa mattina riparte il collegamento tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio. La copertura sarà garantita dal traghetto Ichnusa che la Moby ha noleggiato con l’obiettivo di superare una situazione di grave disservizio nei collegamenti tra Sardegna e Corsica. La notizia è stata salutata con favore soprattutto dagli imprenditori, gli artigiani, i commercianti e i pendolari che da almeno sei mesi vivono pesantissimi disagi a causa dei collegamenti a singhiozzo. La sindaca di Santa Teresa, Nadia Matta ha subito commentato la conferma della prima corsa per oggi: «La nave Ichnusa sabato mattina entrerà in linea da Bonifacio. Ringrazio la compagnia che ha fatto il possibile per rispettare i tempi». Nadia Matta ha anche ricostruito gli ultimi passaggi della vicenda, in particolare sul mancato utilizzo del traghetto Liburna da parte di Moby: «N on è stata concessa alcuna deroga per operare in acque internazionali. La compagnia Moby sta attualmente completando tutte le pratiche necessarie affinché la nave soddisfi i requisiti per un’autorizzazione definitiva. Questo processo include non solo la presentazione di ulteriore documentazione, ma anche l’installazione di attrezzature aggiuntive che renderanno la nave completamente conforme alle normative vigenti». Quindi niente Liburna e Moby, che non può utilizzare il suo traghetto, è stata costretta a noleggiare un’altra motonave.

Ritorno alla normalità

La sindaca di Santa Teresa ha confermato anche che alla fine marzo, il traghetto Giraglia sarà utilizzato nella tratta Bonifacio - Santa Teresa dopo aver completato, finalmente, gli interventi di manutenzione durati mesi. Il Giraglia aveva avuto problemi seri lo scorso anno, sino alla sospensione delle corse e lo spostamento della linea sardo corsa sulla Golfo Aranci – Porto Vecchio (quattro ore, invece di 40 minuti, sul Moby Zaza). Quindi dai primi di aprile si dovrebbe ritornare a una situazione normale: le corse saranno garantite dal Moby Giraglia e dall’Ichnusa, che ritornerà in carico alla sua compagnia concluso il noleggio.

I danni

La vicenda lascia anche un pesante strascico sul piano legale. Numerosi passeggeri si sono rivolti all’avvocato Antonello Desini, per avviare le cause di risarcimento dei danni che ritengono di avere subito. Si parla di persone che sono rimaste per giorni in Corsica a causa del blocco delle corse.

