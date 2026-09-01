Riparte il cantiere della discordia 

I lavori sono partiti un mese fa, poi si sono bruscamente interrotti. In via Basilicata sono iniziate, una seconda volta, le operazioni sul manto stradale per preparare la via alla tracciatura della nuova pista ciclabile che sorgerà nella zona.

A luglio la ditta appaltatrice aveva cominciato la stesura del nuovo asfalto quando sembrerebbe che sia scoppiato un tubo di catrame macchiando la facciata e gli infissi di un locale. «Li c’è una sede di un’associazione», spiega Alberto Motzo, calzolaio. «Probabilmente si tratta di un incidente ma la situazione è ancora così. I lavori erano fatti male, poi hanno bloccato tutto e infatti ora hanno riniziato». Mancava, tra l’altro, anche la segnaletica base: «Non c’erano nemmeno i cartelli per lavori in corso», ricorda Motzo. Sulla facciata dell’edificio, tutto macchiato di catrame fino al marciapiede e circondato da coni e transenne, è stato appeso un foglio, probabilmente scritto dai residenti, cito testualmente: “Lavori rifacimento uno schifo, si ringrazia la competenza dell’ufficio tecnico comunale e l’impresa”, con tono ironico.

Anche un altro lavoratore si dice risentito: «Questo catrame ha fatto un macello, e le ditte dicono che l’infisso non si può pulire», quindi è da buttare. «Hanno decretato la pulizia ma è così dal 20 luglio ormai».L’intervento era urgente, aggiunge Motzo: «Combattiamo per la strada da anni. Qua l’asfalto non drena per niente e quando piove un po’ si allaga completamente».

Dal Comune, l'assessore alla Mobilità, Yuri Marcialis, inquadra l’opera pubblica all’interno di un progetto più ampio: «Si tratta di un intervento legato alla sicurezza stradale e al collegamento ciclabile con le sedi universitarie: asfalto e tracciatura della pista, senza perdita di parcheggi». Sulla lavorazione precedente, l’assessore conferma le criticità: «Abbiamo chiesto all’impresa di intervenire per ripristinare lo stato ottimale del manto stradale, visto che la lavorazione non era stata eseguita a regola d’arte». E sui tempi di conclusione dei lavori: «Dipende dalla diffida che abbiamo inviato all’impresa. Se l’abbiamo diffidata è perché non sta rispettando i termini, e lo stesso vale per il danno che è stato causato».

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