Riparte “DiviniSuoni”, festival dell’enogastronomia 

Prenderà il via sabato prossimo la seconda edizione del festival “DiviniSuoni” promosso dall’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano. Tre settimane di manifestazioni per promuovere la cultura e le eccellenze dell’enogastronomia dei sei paesi dell’Unione: Dolianova , Settimo San Pietro , Serdiana , Donori , Soleminis e Barrali . «Siamo felici di ospitare per il secondo anno l’iniziativa - dice il presidente dell’Unione dei Comuni Maurizio Cuccu - DiviniSuoni festival vuole confermarsi come un evento capace di esaltare le bellezze, il cibo, la musica e soprattutto il vino del territorio. L'intento è quello di coinvolgere tutti gli attori dell’agroalimentare e del settore ricettivo. Ciò consentirà di mostrare non solo le eccellenze enogastronomiche, ma anche le tradizioni, l'artigianato e le peculiarità culturali di ciascuna comunità».

Ricchissimo il programma della prima tappa: la rassegna aprirà i battenti il 2 dicembre alle 15 in piazza del Popolo con il saggio di Natale degli allievi della scuola di musica “Music Melody School”. Alle 17 l’apertura degli stand che proporranno i vini delle cantine e dei prodotti tipici locali (pane, formaggi e dolci). Alle 19 il concerto dei Karma mentre dalle 20 spazio allo Zoo di 105 con il dj Pippo Palmieri e alle 21 il dj Massimo Ramon. DiviniSuoni proseguirà fino a metà dicembre: il 9 a Settimo San Pietro, il 10 a Serdiana e il 17 a Soleminis. Ancora da definire le date di Dolianova e Donori.

