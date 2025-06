Riparato l’impianto di aria condizionata nella sala operatoria 

È stato riparato il sistema di condizionamento dell’unico blocco operatorio del Businco funzionante che mercoledì si era bloccato costringendo i medici a sospendere gli interventi chirurgici programmati.

«Il team tecnico aziendale ha individuato il problema sulla linea a servizio dell’impianto e ha avviato l’intervento risolutivo, completato nell’arco di 24 ore», informa una nota dell’Arnas Brotzu. «Al termine delle operazioni, sono stati effettuati i controlli sulle temperature dell’acqua in ingresso e uscita dalla batteria di raffreddamento, unitamente a un monitoraggio orario delle condizioni ambientali, per verificare il pieno ripristino dei parametri necessari alla ripresa in sicurezza delle attività chirurgiche. Il monitoraggio», prosegue l’informativa dell’azienda, «proseguirà nei prossimi giorni per garantire la stabilità del sistema e assicurare il mantenimento delle condizioni ottimali all’interno della sala operatoria».

Il problema, che i medici avevano segnalato da tempo, si era manifestato in tutta la sua gravità mercoledì nella sala operatoria solitamente utilizzata per la terapia antalgica ma eccezionalmente destinata a interventi di routine dopo la chiusura per lavori delle altre sale. Il chirurgo che aveva iniziato una seduta operatoria che interessava tre pazienti oncologiche aveva scritto ai vertici aziendali informandoli che la temperatura in sala aveva raggiunto i 28 gradi e per questo era stato costretto a rinviare gli interventi.

