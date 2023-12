Riparato il tombino ma il traffico va in tilt 

Il tombino era già stato transennato da alcune settimane e ieri sono iniziati i lavori.Gli operai di Abbanoa sono intervenuti per il cedimento del solaio del pozzetto in mezzo all’incrocio tra viale Colombo e via Marconi. stato necessario realizzare un grande scavo e poi effettuare i ripristini.

Il traffico nella zona è andato nel caos, con code fin da viale Marconi, considerato anche il giorno di chiusura di via Della Musica per il mercatino rionale del mercoledì.

La riparazione permetterà di eliminare la transenna che stava creando problemi agli automobilisti. Transenne che invece restano più avanti, nel marciapiede in via Marconi, dove di recente erano sprofondate le mattonelle. C’era da verificare se il problema fosse dovuto a una perdita idrica o fognaria nel sottosuolo, per poi procedere alla riparazione. Nell’attesa però restano le lamentele dei commercianti e dei pedoni per l’ingombro nella via dello shopping nel periodo degli acquisti di Natale. E strada che vai, transenna che trovi. I lavori per il potenziamento delle linee di Enel- distribuzione in via Porcu hanno lasciato il ricordo di un cantiere nel bel mezzo del marciapiede che lo scorso fine settimana ha intralciato le iniziative del centro commerciale naturale, oltre a costringere i pedoni a passare in mezzo alla strada. ( g. da. )

