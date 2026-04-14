VaiOnline
Sestu.
15 aprile 2026 alle 00:17

Riparato il tetto della scuola danneggiato dal vento 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il tetto della scuola di via Torino a Sestu era poco sicuro, e tra ieri e oggi gli operai sono entrati in azione. La scuola è sede delle classi secondarie di primo grado dell’istituto comprensivo “Gramsci-Rodari”.«Il vento della scorsa settimana aveva divelto alcune parti del tetto», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. Nello specifico si tratta di una parte laterale, che doveva essere sostituita. «L’obiettivo è la messa in sicurezza, in attesa che finiscano le lezioni e si possano programmare altri lavori», continua la sindaca Paola Secci

Nelle ultime settimane e mesi studenti, genitori e personale avevano segnalato una situazione di disagio, soprattutto in un’aula, con lezioni ormai all’insegna dell’umidità. L’acqua sgocciola dal soffitto dove si vede una grande chiazza di umidità, ma ci sarebbero problemi simili pure in altre zone della palazzina. Un edificio ormai vecchio che mostra i segni del tempo, costruito negli anni ‘60. «Non possiamo che essere contenti di questo primo intervento», commenta il rappresentante dei genitori Alessandro Mura. «Resta il fatto che il problema delle infiltrazioni dal tetto non è stato affrontato».

Oggi le operazioni continueranno: nella strada è previsto il divieto di transito, esclusi i residenti, e inoltre, per consentire l’accesso, è disposto il doppio senso da corso Italia a via Perugia, con l'intersezione con corso Italia. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Trump-Meloni, il grande freddo

Il presidente Usa: «Non vuole aiutarci sull’Iran, credevo avesse coraggio» 
La crisi

Trump: scioccato da Meloni, pensavo che avesse coraggio

Pesante affondo contro la premier che ha difeso il Papa: «Non la sento da tanto. Non fa nulla per il petrolio: a voi piace?» 
la crisi

Allarme sulla continuità «Voli a rischio in estate»

Salvini: le compagnie chiedono di aumentare le tariffe E Aeroitalia rilancia: in gioco la sostenibilità del sistema 
Il caso

Scorie, incubo sardo: «Nel giro di un anno il deposito nazionale»

Il Governo accelera sul nucleare, l’Isola nella lista delle aree idonee 
Alessandra Carta
La mobilitazione.

A San Leonardo spuntano i pannelli

Joseph Pintus
Il provvedimento

Manovra di primavera, Pd in pressing

Vertice del gruppo consiliare: «Urgenti i 100 milioni da destinare agli ospedali» 
Cristina Cossu