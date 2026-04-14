Riparato il tetto della scuola danneggiato dal vento 

Il tetto della scuola di via Torino a Sestu era poco sicuro, e tra ieri e oggi gli operai sono entrati in azione. La scuola è sede delle classi secondarie di primo grado dell’istituto comprensivo “Gramsci-Rodari”.«Il vento della scorsa settimana aveva divelto alcune parti del tetto», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. Nello specifico si tratta di una parte laterale, che doveva essere sostituita. «L’obiettivo è la messa in sicurezza, in attesa che finiscano le lezioni e si possano programmare altri lavori», continua la sindaca Paola Secci

Nelle ultime settimane e mesi studenti, genitori e personale avevano segnalato una situazione di disagio, soprattutto in un’aula, con lezioni ormai all’insegna dell’umidità. L’acqua sgocciola dal soffitto dove si vede una grande chiazza di umidità, ma ci sarebbero problemi simili pure in altre zone della palazzina. Un edificio ormai vecchio che mostra i segni del tempo, costruito negli anni ‘60. «Non possiamo che essere contenti di questo primo intervento», commenta il rappresentante dei genitori Alessandro Mura. «Resta il fatto che il problema delle infiltrazioni dal tetto non è stato affrontato».

Oggi le operazioni continueranno: nella strada è previsto il divieto di transito, esclusi i residenti, e inoltre, per consentire l’accesso, è disposto il doppio senso da corso Italia a via Perugia, con l'intersezione con corso Italia. (g. l. p.)

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