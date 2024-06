Riparato il semaforo abbattuto 

È stato riparato a tempo di record il semaforo buttato giù da un’auto in un incidente stradale al Poetto, la settimana scorsa. Gli operai della ditta Sicurezza e Ambiente hanno riparato e sistemato l’impianto. Questo per garantire la sicurezza dei pedoni che in questo periodo con l’arrivo del caldo, stanno prendendo d’assalto la spiaggia del Poetto.

Sempre Sicurezza e ambiente di recente si era occupata di rimettere in sesto la ringhiera sotto la spiaggia di Margine Rosso, anche questa buttata giù da un’auto che procedeva ad alta velocità. Il conducente era poi risultato positivo anche all’alcol test.

Spetterà invece dalla ditta che si occupa della manutenzione degli impianti di illuminazione sistemare il palo della luce distrutto in un incidente, sempre al Poetto, il giorno dopo di quello che aveva provocato la caduta del semaforo. (g. da.)

