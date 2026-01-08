VaiOnline
Tortolì.
09 gennaio 2026 alle 00:11

Riparato il guasto, oggi riparte il servizio dialisi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Undici giorni. Tanto è durata l’interruzione del servizio di dialisi al poliambulatorio di Tortolì. Stop causato da un blackout elettrico che ha bruciato la scheda elettronica del quadro della continuità elettrica. Ieri si sono concluse le operazioni di sostituzione del gruppo di continuità colpito dall’avaria ed effettuati tutti i controlli tecnici: da oggi, secondo i turni e gli orari consueti, i pazienti possono tornare nella struttura di via Monsignor Carchero, interrompendo i viaggi verso Lanusei dove gli stessi sono stati assistiti dal personale addetto.

«Dopo la sostituzione del gruppo di continuità, i tecnici incaricati - spiegano dall’Asl Ogliastra - hanno completato con esito positivo tutti i test di verifica sui macchinari. Le procedure di controllo hanno confermato il ripristino dei massimi standard di sicurezza necessari per l’erogazione dei trattamenti». L’attesa è stata tutto sommato breve, sebbene per i pazienti sia sembrato un tempo interminabile. «Il risultato è stato possibile grazie alla professionalità del personale medico e infermieristico del reparto di Nefrologia, che ha gestito l’emergenza con grande efficienza e spirito di servizio. L’impegno dell’équipe guidata dal dottor Massimo Belluardo, unito al supporto della direzione generale, ha permesso di limitare le criticità e i disagi per l’utenza».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, la favola di Trepy

Il 19enne, all’esordio, acciuffa la Cremonese all’88’: 2-2 
l nello sport
Disagi su tutte le tratte: «Vagoni nuovi e puliti, ma i tempi sono inaccettabili»

Pendolari, una vita in ritardo «Più facile andare a Roma»

Cronaca di una giornata a bordo con i viaggiatori abituali: «Anni di promesse tradite, il servizio non migliora mai» 
Sara Marci
La polemica

Referendum, alta tensione sulla data

Il Governo vorrebbe fissare al 22 marzo il quesito sulla riforma della Giustizia 
Venezia

«Il 25enne giustiziato dal vigile»

La procura: lo ha sequestrato e portato in un campo, poi il proiettile alla testa 