Riparato il guasto, oggi riparte il servizio dialisi 

Undici giorni. Tanto è durata l’interruzione del servizio di dialisi al poliambulatorio di Tortolì. Stop causato da un blackout elettrico che ha bruciato la scheda elettronica del quadro della continuità elettrica. Ieri si sono concluse le operazioni di sostituzione del gruppo di continuità colpito dall’avaria ed effettuati tutti i controlli tecnici: da oggi, secondo i turni e gli orari consueti, i pazienti possono tornare nella struttura di via Monsignor Carchero, interrompendo i viaggi verso Lanusei dove gli stessi sono stati assistiti dal personale addetto.

«Dopo la sostituzione del gruppo di continuità, i tecnici incaricati - spiegano dall’Asl Ogliastra - hanno completato con esito positivo tutti i test di verifica sui macchinari. Le procedure di controllo hanno confermato il ripristino dei massimi standard di sicurezza necessari per l’erogazione dei trattamenti». L’attesa è stata tutto sommato breve, sebbene per i pazienti sia sembrato un tempo interminabile. «Il risultato è stato possibile grazie alla professionalità del personale medico e infermieristico del reparto di Nefrologia, che ha gestito l’emergenza con grande efficienza e spirito di servizio. L’impegno dell’équipe guidata dal dottor Massimo Belluardo, unito al supporto della direzione generale, ha permesso di limitare le criticità e i disagi per l’utenza».