Sono stati portati a termine, ieri a Tratalias, i lavori alla condotta idrica dopo un guasto in via Grazia Deledda. Gli operai non erano potuti intervenire subito a causa di vari guasti in zona in contemporanea. Il problema era legato a un collettore della linea principale, risultato intasato. Ora l’acqua scorre regolarmente, anche se si è dovuto attendere qualche ora per far si che il flusso tornasse regolare, e venisse meno la torbidità. (f. m.)

