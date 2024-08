Riparato dopo quattro giorni l’unico bancomat di Flumini 

Bancomat fuori uso per quattro giorni. Da venerdì sino a ieri, quando i tecnici di Poste italiane hanno risolto il problema nello sportello automatico di via Leonardo Da Vinci. «L’unico bancomat disponibile per tutta la frazione di Flumini», racconta Alberto Melis, residente nella zona. «Un disagio visto che qui vivono tanti anziani e persone con disabilità che non possono spostarsi nel centro di Quartu per prelevare, e l’ufficio postale d’estate è aperto solo la mattina».

Da ieri il bancomat è di nuovo funzionante. «Il personale tecnico, non appena avuta la disponibilità della parte meccanica da sostituire, ha potuto effettuare l’intervento e ripristinare l’operatività del Postamat con la massima celerità», spiegano da Poste italiane. «Il dispositivo aveva subìto un guasto venerdì scorso e il personale della sede aveva provveduto, nel corso della stessa giornata, a predisporre un pronto intervento in loco che si era tuttavia rivelato non risolutivo. La valutazione effettuata dai tecnici durante il successivo intervento», si legge nella nota, «aveva stabilito la necessità di sostituire una ulteriore parte meccanica, ordinata con carattere di urgenza sabato 3 agosto».

