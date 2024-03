Riparati i lampioni, torna la luce 

E luce fu. A nulla erano finora serviti anni di denunce pubbliche a cui erano seguite promesse da parte di amministratori o aspiranti tali, per fermare l’avanzare del degrado della zona industriale di Nuoro. Vecchie auto abbandonate e strade completamente al buio a Pratosardo sembravano ormai favorire una continua una situazione di insicurezza.

Ora qualcosa si muove: nei giorni scorsi alcuni operai erano in azione nella zona industriale per sostituire le lampade dei lampioni fulminate da tempo. Un’azione che, sarà un caso, parte dopo la denuncia degli operatori del Consorzio industriale, ormai esausti per l’immobilismo della Zir in liquidazione (si attende la conclusione di una procedura di passaggio dalla Regione al Comune). Hanno deciso di rivolgersi al Tribunale per una class action contro la Zir che non avrebbe ottemperato alla normale manutenzione pretendendo invece da operatori e aziende gli oneri consortili. Insomma, per gli operatori milioni di euro a fronte di manutenzioni, come la sostituzione di alcune lampade mai eseguita. «Ci hanno chiesto due milioni, se spendono 1000 euro per due lampadine si lavano la coscienza? Cosa sarà successo?», ironizza il presidente degli operatori Giampiero Pittorra. (f. le.)

