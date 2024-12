Riparati i cestini porta-rifiuti vandalizzati 

Li avevano distrutti e vandalizzati ma adesso sono stati riparati e rimessi al proprio posto.

I cestini decorativi sistemati dalla De Vizia in diverse zone della città, tra cui via Marconi e piazza Azuni davanti alla chiesa di Sant’Agata, erano stati imbrattati con la bomboletta spray, manomessi e in alcuni casi persino bruciati.Così la De Vizia li ha riverniciati, sistemati e anche abbelliti sistemandovi sopra non solo la ghiaia, ma anche alcuni fiorellini colorati.

Si tratta di cestini decorativi, unici nel loro genere, che dall’esterno non sembrano nemmeno contenitori per i rifiuti. Le aperture per la raccolta differenziata delle varie tipologie di rifiuti come plastica, vetro e carta, restano infatti nascoste alla vista proprio per ragioni di decoro.

«Credo che sarebbero molto utili, peccato però che la gente continui a gettare i rifiuti dove capita e senza minimamente preoccuparsi di differenziarli» spiega una residente Cinzia Congiu, «e secondo me ce ne vorrebbero altri, non tanto come questi ma di quelli normali che andrebbero sistemati anche nelle strade più interne e meno in vista dove si scatenano gli incivili».

La sistemazione dei contenitori ornamentali era andata ad aggiungersi a quella dei cestini con un solo braccio e il posacenere e di quelli a tre bracci per la raccolta differenziata.

