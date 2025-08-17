VaiOnline
Via delle Libellule.
18 agosto 2025 alle 00:18

«Riparate quei marciapiedi pericolosi» 

Lo slalom tra buche, dissesti e una segnaletica che non c’è, in via delle Libellule (strada senza uscita che collega via delle Rane e via Torricelli) è una triste abitudine. Sia per gli automobilisti che per i pedoni. «Da tempo la zona attende il ripristino dei marciapiedi e dell'asfalto stradale», dice Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale che ha presentato una interrogazione in merito. «Molte delle strade adiacenti, inclusa via dell'Oleandro non rientrano ancora nel patrimonio comunale». Non solo. «Nella suddetta zona sussiste un grave problema di parcheggi aggravato dall'assenza di segnaletica orizzontale e da una carente illuminazione pubblica», spiega ancora Tocco. E aggiunge: «Nella suddetta zona esiste anche un grave problema di parcheggi aggravato dall'assenza di segnaletica orizzontale e da una carente illuminazione pubblica». Ad alimentare i pericoli in via della Libellule, spiega ancora il consigliere di minoranza, ci sarebbe poi «anche un impianto Enel che a causa dei cavi elettrici volanti costituisce un pericolo e necessita di un intervento immediato». «Occorrono interventi risolutivi», conclude Tocco, «bisogna tutelare la sicurezza delle persone e il decoro della zona». ( ma. mad. )

