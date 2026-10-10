Riparata la perdita idrica 

La perdita idrica in via Borgo Sant’Elia, vicino alla fermata del Ctm, è stata riparata. Lo fa sapere il Gruppo d’intervento giuridico (GrIG), che aveva raccolto le ripetute e numerose segnalazioni degli abitanti, chiedendo un intervento definitivo a Comune e Abbanoa.

Alla fine il Servizio comunale mobilità, infrastrutture viarie e reti aveva chiesto ad Abbanoa la rapida esecuzione dei lavori e l’intervento alla fine c’è stato. Nella speranza che si tratti di una riparazione risolutiva. Come fa sapere il GrIG, per lungo tempo scorreva lungo la strada un vero e proprio torrente, con uno spreco d’acqua. E soltanto dopo tante segnalazioni – molte inascoltate – c’è stato l’intervento riparatore. In passato era già stato fatto un lavoro ma la perdita ingente nello stesso punto aveva ripreso vita da diversi mesi. Residenti e associazione garantiscono che vigileranno pronti a segnalare eventuali nuovi disservizi.

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