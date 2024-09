Riparata la pensilina pericolante 

A Rio San Girolamo, in via Europa, la pensilina della fermata del bus davanti alla scuola materna è diventata fonte di grande preoccupazione per i genitori. La struttura, pericolante e tenuta in piedi solo da due corde legate alle ringhiere della scuola, ha provocato numerose segnalazioni anche sui social media. Rapido l’intervento del Comune: un operaio è stato inviato sul luogo per mettere in sicurezza la fermata. «Pochi giorni fa», racconta il dirigente scolastico Gian Matteo Sabatino, ami ha fatto notare il problema una rappresentante di classe. Non essendo di nostra competenza, ho subito avvisato il Comune e sollecitato un intervento rapido». A intervenire la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Silvia Sorgia: «Evidenziai il problema tempo fa, quando fu segnalato. Dopo un controllo degli esperti, risultava fuori pericolo. Con vento e pioggia, successivamente si è passati a uno stato di pericolo e siamo intervenuti tempestivamente».

