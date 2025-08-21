VaiOnline
Villanova.
22 agosto 2025 alle 00:42

Riparata la maxi perdita idrica in via Ozieri, intervento di Abbanoa dopo giorni di sprechi 

È stata finalmente riparata la copiosa perdita idrica che da giorni aveva creato un piccolo ruscello in via Ozieri, con l’acqua che aveva finito per allagare anche via Macomer arrivando sino a piazza Garibaldi.

Gli operai di Abbanoa sono intervenuti dopo le decine di segnalazioni e le migliaia di litri d’acqua sprecati, riparando la falla e ponendo fine ai disagi per gli abitanti della zona.

La condotta aveva ceduto in via Ozieri prima di Ferragosto, in un tratto della strada che per ora non è ancora stato interessato dai cantieri che Abbanoa ha avviato da mesi per rifare la rete idrica in tutta la zona. Nelle scorse settimane gli operai avevano lavorato prima nella parte bassa (verso piazza San Rocco) mentre in questa fase sono impegnati tra via Tempio e via Macomer.

Il cantiere però è stato sospeso poco prima del 15 agosto e subito dopo c’è stato il cedimento. Così per giorni la falla nella rete ha riversato litri d’acqua potabile sull’asfalto, creando malumore tra i residenti. Sino all’intervento di ripristino che ha posto fine al problema.

