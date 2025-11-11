VaiOnline
Monserrato.
12 novembre 2025 alle 00:31

Riparata la buca che ha causato un incidente: riapre la strada 

Dopo alcuni giorni di chiusura, le auto possono riprendere a svoltare in via Attilio Mereu. L’ingresso nella strada era stato interdetto nella notte tra venerdì e sabato dopo un incidente sfiorato: poco prima della mezzanotte un’auto era quasi rimasta incastrata in una buca, a causa di un cedimento dell’asfalto.

Per fortuna né l’auto né la sua conducente avevano riportato conseguenze, ma la situazione aveva richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Il Comune aveva quindi provveduto a mettere in sicurezza l’area con delle transenne, posizionate all’ingresso della via, in attesa della riparazione. Ieri gli operai incaricati da Abbanoa – il cedimento si era verificato in corrispondenza di un ripristino effettuato dalla ditta dopo la riparazione di una perdita idrica – hanno provveduto alla sistemazione dell’asfalto, permettendo la riapertura in sicurezza della strada. Fine dei disagi per i residenti nella via e in centro storico: da via 31 Marzo 1943 è ora nuovamente consentita la svolta a destra in via Mereu per raggiungere via Zuddas. Trattandosi di una strada secondaria, la situazione non ha comunque causato grossi rallentamenti al traffico nel quartiere.

