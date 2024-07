Riparata dopo tre settimane la perdita idrica: finiti in malora oltre 226mila litri d’acqua 

Finalmente, dopo tre settimane dalla prima segnalazione, avvenuta il 16 giugno) la perdita idrica di via San Saturnino è stata riparata. Gli operai di Abbanoa lunedì sono intervenuti con camion e ruspe a Villanova, nella parte alta di via San Saturnino all’altezza del numero 83, nel tratto che dopo la biforcazione si dirige verso piazza Tristani, e hanno messo fine allo spreco che un nostro lettore, dopo una settimana, si era preso la briga di quantificare. Sistemando un boccale graduato sotto il getto e rilevando col cronometro quanto tempo impiega a riempirsi, aveva stimato la perdita in un litro ogni 8 secondi. Dividendo i 604.800 secondi che compongono una settimana per 8, ha calcolato che la perdita in sette giorni ha fatto colare nei tombini almeno 75.600 litri d’acqua (presumibilmente potabile, di certo perfettamente limpida e inodore). Ebbene, siccome le settimane passate dalla segnalazione alla riparazione sono diventate tre il calcolo è presto fatto: in 21 giorni sono finiti in malora oltre 226.000 mila litri d’acqua.

RIPRODUZIONE RISERVATA