Riparata dopo due giorni di disagi la condotta in via Angioy 

È stato riparata dopo due giorni di disagi il guasto alla condotta di via Angioy che da martedì sera aveva lasciato senz’acqua abitazioni, attività commerciali e la scuola primaria Satta. L'intervento – ha spiegato Abbanoa - è stato reso particolarmente difficoltoso dalla presenza di altri sottoservizi, in particolare una cabina della rete elettrica: per evitare allagamenti è stato necessario sospendere l'erogazione idrica nell'ultimo tratto della strada fino al completamento dei lavori. Terminato il cantiere, i tecnici di Abbanoa hanno immediatamente ripristinato l'erogazione.

Nei prossimi giorni, una volta stabilizzato il terreno oggetto dello scavo, si procederà a completare la pavimentazione stradale. In via Angioy sono state già sostituite due terzi delle reti idriche tra l'incrocio col Corso fino a quello con il vico Carlo Felice. L'intervento è stato realizzato negli anni scorsi nell'ambito del cosiddetto “Progetto Cagliari”, un accordo tra Abbanoa e Comune per condividere gli interventi negli stessi cantieri. Dove l'amministrazione comunale è intervenuta con il rifacimento della pavimentazione stradale, il gestore ha riordinato sia le reti idriche sia quelle fognarie, come accaduto lungo via Garibaldi, via Manno, il Corso e Largo Carlo Felice.

RIPRODUZIONE RISERVATA