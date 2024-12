Ripara le renne danneggiate dai vandali 

Un gesto bello e gratuito. Un anonimo cittadino a Sestu ha riparato le due luminarie rappresentanti delle renne, a cui era stata staccata la testa nella notte di sabato. Tanti i cittadini arrabbiati e delusi, così come sono tanti a fermarsi alla luminaria rappresentante la slitta di Babbo Natale, in piazza Salvo d’Acquisto davanti al Comune. Ma qualcuno tra di loro non è rimasto a guardare; c’è chi ha visto un signore con suo figlio, intenti a rimettere a posto le luminarie, in silenzio, spontaneamente. Lo stesso autore ha poi pubblicato il risultato da anonimo su un gruppo Facebook. Pioggia di ringraziamenti per lui, e anche la richiesta di rivelare il suo nome, a cui ha cortesemente rifiutato: «Ora so come si sente Batman quando viene ringraziato dagli abitanti di Gotham», ha detto, scherzosamente. «È l’eroe che Sestu non si merita, ma di cui abbiamo bisogno», ha commentato l’assessore al Sociale Mario Alberto Serrau, citando uno dei film sul Cavaliere Oscuro.

