«Ripagherò la fiducia: sarò il presidente di tutti i cagliaritani» 

«Il Pd ha rinunciato a indicare il sindaco, sostenendo in pieno Massimo Zedda, e il vice sindaco. Rivendicava la presidenza del Consiglio, così come avvenuto in Regione. I tempi ridotti, una volta decisa la giunta, non hanno consentito un confronto prima di lunedì, ma in due ore abbiamo risolto un problema politico, perché non c’era, e non c’è, alcuna contrapposizione personale con Matteo Massa, a cui sono legato da grande amicizia. Ora è il momento di lavorare per il bene della città». Marco Benucci a 36 anni è il più giovane presidente del Consiglio comunale, e non nasconde la felicità per essere stato votato da tutta l’Aula: «Ho ricevuto anche gli attestati di stima dell’opposizione. Mi fa piacere: ripagherò con il mio massimo impegno. Sarà il presidente di tutti».

Nonostante la sua giovane età, Benucci è al terzo mandato. È stato il più votato del centrosinistra (con più di 1.200 voti) ed eredita la poltrona occupata la scorsa consiliatura da Edoardo Tocco. Non dimenticherà mai il momento della proclamazione e ammette, con la voce rotta dall’emozione: «Il primo pensiero è stato per mio papà, Franco. Dentro di me ho detto: ora sei certamente orgoglioso di me. Mi ha trasmesso la passione per la politica. Dovrò dimostrare anche a lui di essere adatto a questa importante carica istituzionale».

È stato il consigliere più votato ed è il più giovane presidente del Consiglio: due belle responsabilità?

«Un grande onore e un onere. In tanti hanno creduto in me con il loro voto: devo ripagare la loro fiducia. Partirò dal mio grande amore per Cagliari».

Che presidente sarà?

«Il presidente di tutti. Tutelerò le prerogative dei consiglieri, rispettando regolamento e regole».

Tanti i temi da affrontare, come viabilità e cantieri. Cosa farete?

«Ogni tema è di competenza del singolo assessore. Ma abbiamo delle idee chiare su come procedere. Sarà necessario portare a termine alcuni cantieri per snellire anche il traffico. Su via Roma non è un mistero che ci sia una rivalutazione del progetto del bosco, viste le criticità manifestate dalla Soprintendenza. Poi bisognerà lavorare per incentivare la mobilità alternativa. Ci attiveremo anche sulla s icurezza stradale, realizzando più attraversamenti pedonali rialzati davanti a scuole e palestre: la riduzione della velocità significa meno incidenti».

Capitolo mercato di San Benedetto?

«Il primo passo sarà studiare bene le carte. Sono già stati spesi dieci milioni di euro per la struttura provvisoria, dunque tornare indietro è impossibile. Ma cercheremo di tutelare al massimo gli operatori sulle tempistiche dei lavori».

Stadio e grandi opere?

«C’è da fare un ragionamento con la società del Cagliari Calcio e con la Regione. Perché servono molte risorse rispetto al progetto che avevamo prospettato noi e che, probabilmente, oggi sarebbe già realtà. Anche sul nuovo palazzetto dello sport mancano dei soldi e stiamo parlando di 20 milioni di euro. Insomma il dialogo con la Regione sarà necessario: la presidente Todde, davanti a tutta l’Aula, ha dato la sua disponibilità a collaborare in modo proficuo».

Da sportivo, cosa si aspetta per il mondo dello sport?

«L’assessore Macciotta lavorerà bene, ne sono sicuro. Servono impianti: bisogna riaprire la struttura di via degli Stendardi, a Pirri, e sistemare le palestre scolastiche. Lo sport aiuta a combattere le devianze giovanili».

Lei arriva da Mulinu Becciu: sulle periferie ci sarà un’attenzione particolare?

«Sono state dimenticate. Io non le ritengo periferie ma le porte d’ingresso alla città, il biglietto da visita di Cagliari. Una delle priorità sarà la riapertura delle sedi circoscrizionali».

