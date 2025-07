Rios non va a Roma, Hjulmand: niente Juve 

Richard Rios si allontana dalla Roma ed è un passo dal trasferimento al Benfica. Ne sono certi i media portoghesi, che parlano di un'offerta molto vicina ai 30 milioni richiesti dal Palmeiras per il centrocampista colombiano che piace molto anche a Gasperini. Rui Costa, presidente del club di Lisbona, ha parlato diverse volte in videochiamata col giocatore, che gradisce la destinazione, mentre intermediari del Benfica sono in Brasile da giorni. E sempre dal Portogallo, notizie negative sulla possibilità di un trasferimento di Morten Hjulmand alla Juve: lo Sporting Lisbona ha inserito nel contratto del centrocampista svedese una clausola da 80 milioni e non intende abbassare quel prezzo in caso di cessione.

Mentre il Bologna accoglie Federico Bernardeschi, 31 anni, reduce da tre stagioni a Toronto, nel campionato americano, il regista turco Çalhanoglu non ha chiesto di lasciare l'Inter ma per luie ha fatto un sondaggio il Fenerbahce, che vuole mettere a disposizione di Mourinho rinforzi di peso.

