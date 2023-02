Riorganizzazione del 118, il confronto è aperto 

Incontro, ieri, a Nuoro tra i vertici di Areus e di Anpas Sardegna per discutere il piano di riorganizzazione del 118, già deliberato dall’Azienda sanitaria e ora al vaglio della Giunta regionale. «Questa riunione è servita a mettere sempre di più le basi verso una totale applicazione della riforma dettata dal codice del Terzo settore. Si parla tanto di co-progettazione», ha detto a margine dell’incontro Lucia Cois, presidente regionale Anpas, «ma spesso non si vede niente di concreto oltre la facciata e i buoni propositi. Credo che Areus sappia che la nostra associazione abbia dimostrato in tante occasioni l’affidabilità di una rete solida, composta da operatori professionali e adeguatamente formati».

Un incontro per l’Anpas – che in Sardegna conta 40 associate, di cui 25 con mezzi di soccorso di base convenzionati con Areus – di «vero confronto in chiave collaborativa». «Per noi sarà sempre più necessario sedersi con le istituzioni per ragionare sul traghettamento verso la totale applicazione della riforma del Codice del Terzo settore. Non abbiamo soltanto ascoltato, ma i presidenti territoriali dell’Anpas Sardegna hanno portato le loro istanze in un’ottica migliorativa del Piano, e la direttrice generale dell’azienda, Simonetta Cinzia Bettelini, ha mostrato un forte gradimento per questo passaggio».

