Riorganizzazione, alta tensione in Comune 

La reale situazione del personale del Comune di Serramanna non corrisponde al quadro delineato dalla Giunta nell’atto con cui è stata decisa la riorganizzazione dei servizi e la rimodulazione degli orari di lavoro negli uffici municipali: non si è fatta attendere la reazione dei dipendenti municipali, che rivendicano di star «mettendo in campo tutte le loro energie per mantenere a galla i servizi comunali con le poche risorse rese disponibili dalla Giunta», scrivono Valentino Piga e Marino Pusceddu della Rappresentanza sindacale unitaria. Nel mirino non tanto il principio di riorganizzazione, quanto il metodo: gli argomenti sarebbero emersi solo attraverso la lettura degli atti pubblici, senza un reale coinvolgimento delle Rsu né dei responsabili di area. «Chiara violazione delle relazioni sindacali», secondo Piga e Pusceddu, tanto più grave perché avviene in pieno stato di agitazione, proclamato a gennaio per la carenza di personale e i carichi di lavoro insostenibili.

Le novità

Le due delibere dell’esecutivo hanno introdotto un nuovo orario settimanale (8-14 dal lunedì al venerdì, con rientri pomeridiani martedì e giovedì), presentato come strumento di efficienza. Ma l’organismo sindacale interno contesta la misura, giudicata priva di giustificazioni in termini di miglioramento dei servizi e penalizzante soprattutto per le lavoratrici madri: «Raddoppiare le giornate di rientro significa aggravare condizioni già difficili, senza spazi idonei per consumare i pasti, senza mensa né buoni pasto riconosciuti», si legge nella nota.

Nodi da sciogliere

Il sindaco Littera, presentando il nuovo assetto dell’Ente, aveva ribadito che non si trattava di una stretta ma di un «tentativo di organizzarsi meglio» anche alla luce delle nuove tecnologie e dell’arrivo di dieci nuove assunzioni. Tuttavia, la Rsu contesta la visione dell’amministrazione, ricordando che i nodi da sciogliere sono legati a bilanci e programmazione, citando tra i casi più problematici la gestione del servizio idrico integrato.

Distanza tra le parti

La distanza tra le parti resta evidente: da un lato l’esecutivo, che parla di prevenzione dei conflitti e di rafforzamento strutturale; dall’altro i dipendenti, che annunciano un esposto alla Prefettura per valutare il comportamento della parte pubblica. Nonostante ciò, i sindacati lasciano aperta la porta al dialogo: «Continueremo a svolgere il nostro ruolo nel rispetto delle relazioni sindacali, pronti al confronto qualora vi sia la volontà anche della controparte».

Così, a Serramanna, la vicenda della riorganizzazione si conferma un terreno di scontro: tra la Giunta che rivendica il diritto-dovere di ridefinire i servizi e i dipendenti che chiedono soluzioni strutturali, non meri aggiustamenti di orario, per superare una crisi organizzativa che va avanti ormai da mesi.

