Riordino degli ormeggi, si cambia 

L’annunciato riordino degli ormeggi nella laguna di Sant’Antioco ci sarà a partire dalla prossima settimana. Il provvedimento dell’autorità marittima sarà pronta nei prossimi giorni e si preannuncia meno restrittiva rispetto a quanto si prevedeva nei mesi scorsi. «Ho preso atto di quello che ha fatto il Consiglio comunale - ha detto il comandante del porto, Fabio Vaccaro - nei prossimi giorni emanerò il provvedimento che naturalmente terrà conto delle specificità espresse nel deliberato. C’è da dire che la situazione è già cambiata in meglio e pertanto, soprattutto per la categoria e i barchini di laguna, non ci sarà alcun provvedimento restrittivo. Naturalmente, prima farò un sopralluogo per verificare se la situazione di appurato miglioramento è rimasto tale o se nel frattempo ci sono state delle modifiche e quindi, se c’è qualche altra cosa da correggere, prima di assumere il provvedimento».

Diverse le esigenze manifestate da più parti, prima fra tutte, la sicurezza in mare che non era garantita dalle numerose imbarcazioni alla fonda nello specchio d’acqua antistante il lungomare. Il secondo aspetto, la salvaguardia della piccola pesca esercitata in laguna e le barche tipiche chiamate “cius”. «Mi ha illustrato la misura che intende adottare - ha detto il sindaco Ignazio Locci - che va nella direzione auspicata dal consiglio comunale. Da parte nostra, come deliberato e come concordato, avvieremo il procedimento per avere la consegna di una porzione di specchio acqueo. Un grande passo in avanti senza la tensione di fare le cose di corsa».

