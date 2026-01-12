Rioni e frazioni al buio da giorni 

Migliaia di famiglie senza corrente elettrica per ore, in alcuni casi anche per due giorni, anziani in difficoltà, ditte in crisi. Il maltempo dei giorni scorsi, con piogge e soprattutto potenti folate di vento, ha messo di nuovo a nudo, nonostante gli investimenti, le difficoltà di Enel nel garantire il servizio. Carbonia, Santadi, San Giovanni Suergiu, Sant’Antioco, Masainas, Giba.

I disagi

A Carbonia , durante l’intera scorsa settimana e soprattutto nel weekend, l’energia elettrica è mancata in varie zone della città con continui stacchi e riallacci, in certi punti di alcuni minuti, in altri di molte ore: «Abbiamo chiesto spiegazioni, siamo dovuti intervenire con Enel e con la nostra azienda di manutenzione», raccomta l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Casti. «Blackout totale - accusa Daniele Piras - pensionato di via Sicilia - che si somma sovente al malfunzionamento dell'illuminazione pubblica». Peggio è andata a Sant’Antioco dove una decina di famiglie della località Su Pranu sono senza corrente da sabato (ieri pomeriggio erano ancora al buioi) e in alcune frazioni di Santadi : ieri sino alle 12 mancava l’energia elettrica a Is Lois e Is Sabas. In precedenza 25 ore di buio a Is Collus. Disagi pure a Santadi Basso e Terresoli. Il sindaco Massimo Impera parla di disastro: «Siamo arrivati alla disperazione, la corrente ogni tanto tornava ma per breve tempo, le aziende zootecniche hanno subito danni e i alcuni gruppi elettrogeni inviati da Enel hanno funzionato molto male». Si valuta l’ipotesi di chiedere risarcimenti. Fra le famiglie colpite, a Is Collus, quella di Silvia Matzeu: «Circa 25 ore di blackout, ma succede ogni tanto anche in estate quindi la scusa del maltempo regge sino a un certo punto e i più colpiti sono gli anziani: dopo infinita attesa al numero verde ci veniva detto che il problema era risolto ma non era vero». Notti fa disagi anche a San Giovanni Suergiu , con blackout ripetuti con intervalli più o meno lunghi in centro: «Difficile anche per noi amministratori – analizza il sindaco Elvira Usai – avere punti di riferimento con Enel: sotto questo aspetto siamo lasciati soli».

Anche a Fluminimaggiore a causa del maltempo si son verificati diverse interruzioni dell’energia elettrica. In particolar nella località Su Sizzimurreddu, dove nelle abitazioni la corrente elettrica è mancata per più di 12 ore. «Purtroppo per noi residenti nella località – fa sapere Gianfranco Morsa – ogni volta che arriva il maltempo arrivano anche i blackout, che puntualmente ci creano parecchi disagi. Chiediamo che s’intervenga in maniera efficace».

L’azienda

E-Distribuzione fa sapere che «a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento a Carbonia Rosmarino c’è stato un disservizio di due ore il 9 gennaio alle 23.25 sulla cabina di via Coghinas e l’11 un’interruzione di 28 minuti sulla linea media di via Dalmazia: altri episodi nel Sulcis dovuti al maltempo sono stati risolti dalle nostre squadre che hanno operato in condizioni difficili».

(ha collaborato F. Matta)

RIPRODUZIONE RISERVATA