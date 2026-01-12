VaiOnline
Le proteste.
13 gennaio 2026 alle 00:32

Rioni e frazioni al buio da giorni 

Blackout continui in diversi Comuni a causa del maltempo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Migliaia di famiglie senza corrente elettrica per ore, in alcuni casi anche per due giorni, anziani in difficoltà, ditte in crisi. Il maltempo dei giorni scorsi, con piogge e soprattutto potenti folate di vento, ha messo di nuovo a nudo, nonostante gli investimenti, le difficoltà di Enel nel garantire il servizio. Carbonia, Santadi, San Giovanni Suergiu, Sant’Antioco, Masainas, Giba.

I disagi

A Carbonia , durante l’intera scorsa settimana e soprattutto nel weekend, l’energia elettrica è mancata in varie zone della città con continui stacchi e riallacci, in certi punti di alcuni minuti, in altri di molte ore: «Abbiamo chiesto spiegazioni, siamo dovuti intervenire con Enel e con la nostra azienda di manutenzione», raccomta l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Casti. «Blackout totale - accusa Daniele Piras - pensionato di via Sicilia - che si somma sovente al malfunzionamento dell'illuminazione pubblica». Peggio è andata a Sant’Antioco dove una decina di famiglie della località Su Pranu sono senza corrente da sabato (ieri pomeriggio erano ancora al buioi) e in alcune frazioni di Santadi : ieri sino alle 12 mancava l’energia elettrica a Is Lois e Is Sabas. In precedenza 25 ore di buio a Is Collus. Disagi pure a Santadi Basso e Terresoli. Il sindaco Massimo Impera parla di disastro: «Siamo arrivati alla disperazione, la corrente ogni tanto tornava ma per breve tempo, le aziende zootecniche hanno subito danni e i alcuni gruppi elettrogeni inviati da Enel hanno funzionato molto male». Si valuta l’ipotesi di chiedere risarcimenti. Fra le famiglie colpite, a Is Collus, quella di Silvia Matzeu: «Circa 25 ore di blackout, ma succede ogni tanto anche in estate quindi la scusa del maltempo regge sino a un certo punto e i più colpiti sono gli anziani: dopo infinita attesa al numero verde ci veniva detto che il problema era risolto ma non era vero». Notti fa disagi anche a San Giovanni Suergiu , con blackout ripetuti con intervalli più o meno lunghi in centro: «Difficile anche per noi amministratori – analizza il sindaco Elvira Usai – avere punti di riferimento con Enel: sotto questo aspetto siamo lasciati soli».

Anche a Fluminimaggiore a causa del maltempo si son verificati diverse interruzioni dell’energia elettrica. In particolar nella località Su Sizzimurreddu, dove nelle abitazioni la corrente elettrica è mancata per più di 12 ore. «Purtroppo per noi residenti nella località – fa sapere Gianfranco Morsa – ogni volta che arriva il maltempo arrivano anche i blackout, che puntualmente ci creano parecchi disagi. Chiediamo che s’intervenga in maniera efficace».

L’azienda

E-Distribuzione fa sapere che «a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento a Carbonia Rosmarino c’è stato un disservizio di due ore il 9 gennaio alle 23.25 sulla cabina di via Coghinas e l’11 un’interruzione di 28 minuti sulla linea media di via Dalmazia: altri episodi nel Sulcis dovuti al maltempo sono stati risolti dalle nostre squadre che hanno operato in condizioni difficili».

(ha collaborato F. Matta)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari affonda a Genova

Luvumbo spreca la palla del pari, poi scende il buio: 3-0 
l nello sport
Il progetto

A Nuoro pronto lo sbarco dei primi centri di ricerca

Comuni e Provincia: interventi per potenziare la ricettività Gli imprenditori: subito atti concreti su formazione e viabilità 
Marilena Orunesu
Trasporti

La continuità aerea non decolla

Luca Mascia
Nell’Isola mancano all’appello 1.500 professionisti

Emergenza infermieri  e pazienti in corridoio: «Ospedali al collasso»

La denuncia del sindacato NurSind: «Al Brotzu Medicina fuori controllo» 
Cristina Cossu
Il disservizio.

Ogliastra, mammografie sospese

Roberto Secci
Lo scontro

Scuole, il Governo commissaria l’Isola

Regione sotto accusa (insieme ad altre tre) per la mancata approvazione del dimensionamento 
Governo

Giustizia, referendum il 22 e il 23 marzo È scontro, via ai ricorsi

La decisione del Consiglio dei ministri M5S: date troppo vicine, hanno paura  
Padova

Studentessa sparita, la pista social

A vuoto le ricerche di Annabella Martinelli. Il giallo dei profili cancellati  