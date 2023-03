Rioni a secco per la rottura di una condotta 

Un tombino che all’improvviso salta sotto una condotta che esplode e proietta un fiotto d’acqua verso l’alto per una decina di metri dal livello della strada. Ieri a Nuoro ancora disagi per la rottura di una condotta di Abbanoa in viale Resistenza.La rottura ha come sempre portato una marea di disagi al traffico perché, nella via, la circolazione del traffico è andata avanti a senso unico alternato, e come sempre ai cittadini, in migliaia rimasti a secco.

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa infatti sono intervenute prima delle 11 per eseguire l’intervento di manutenzione sulla condotta in via della Resistenza dove è stata accertata una dispersione idrica.

Per eseguire i lavori è stato necessario sospendere l’erogazione dell’acqua per diverse ore sino alle 18, in tutti i rioni serviti dal serbatoio di Cuccullio.

A secco sono rimasti i rubinetti nelle case dei quartieri di Monte Gurtei, Nuraghe, Rione Italia, Istiritta, Carta Loi, Città Giardino, Sa Terra Mala, Sacro Cuore, Furreddu, Badu e Carros. Abbanoa annuncia di «aver intrapreso tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi» che però in città ormai quasi rischiano di non fare più notizia tanta è la frequenza con cui si è costretti a sopportare le interruzioni.