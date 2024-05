Rione pubblico o privato? Famiglie divise 

Quartiere privato o area pubblica? È l’interrogativo che a Sant’Antioco ha diviso, tra favorevoli e contrari allo scioglimento del condominio, i residenti in via Matteotti numero 2. Sui numeri c’è discussione ma il dato certo è che nell’area sorgono 50 abitazioni costruite dalla cooperativa Montecresia nel 1989, e due fazioni si danno battaglia. Ci sono i favorevoli e i contrari alla riapertura delle strade e alla cessione al Comune di aree esterne e di illuminazione pubblica: 14 famiglie sarebbero favorevoli a cedere tutto al Comune che però evidenzia come tutto ciò che circonda le case, sia di proprietà pubblica; altre 36 invece vogliono mantenere lo status attuale, con strade chiuse e parcheggi personalizzati.

Situazione elettrica

Venerdì mattina sono intervenuti anche i carabinieri, chiamati da un’inquilina preoccupata per le parole volate tra alcuni residenti e i tecnici intervenuti per predisporre il collegamento elettrico della linea pubblica a quella condominiale. I cittadini avrebbero chiesto di non toccare il muro che delimita l’area. «Ma se qualcuno si oppone al collegamento, dovrò far intervenire la forza pubblica e sarò costretto a denunciarli», avverte il sindaco Ignazio Locci: «Quelle aree sono pubbliche, appartengono al Comune di Sant’Antioco. Anche le abitazioni sorgono in terreni su cui l’amministrazione comunale vanta dei diritti». Il riferimento è a soldi mai versati, sui quali si sono aperti diversi contenziosi, uno dei quali concluso recentemente con una condanna a pagare per la cooperativa costruttrice. Nell’ultimo, finito in tribunale, il giudice ha nominato un amministratore che si occupa oggi del condominio, ma il provvedimento non sarebbe servito a redimere le controversie interne.

«Angolo di paradiso»

«Io mi attengo a ciò che decide l’assemblea», dice Antonio Musu, amministratore del condominio: «Anche se va detto che mantenere il condominio significa salvare un angolo di paradiso quale è oggi quel quartiere. Tra l’altro, gli atti dicono che la possibilità di chiudere con cancello è stata concessa dall’amministrazione comunale. Se i condomini voteranno a favore, lavoreremo per salvare la tranquillità che oggi avvolge tutto il quartiere». Sullo sfondo, come classica cornice, una serie di richieste di incontro fatta dall’amministratore al sindaco, rimaste senza risposta. Dal Comune attendono risposte a una lettera in cui si chiede la disponibilità di date per il collegamento dell’illuminazione pubblica e si intima l’eliminazione del cancello che oggi vieta l’accesso agli estranei.

