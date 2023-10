Rione Paraguay, piazza quasi pronta. Ma come si chiamerà? 

Ancora pochi interventi sulla cura del verde pubblico e la piazza delle Case operaie (quartiere noto a tutti come “Paraguay”) potrà essere consegnata. I lavori di riqualificazione dell’area procedono spediti: «Anche grazie al gran lavoro degli uffici tecnici competenti – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru – fra un mese il rione potrà avere la sua nuova piazza».

Una piazza su cui però incombe l’ombra della polemica sulla propria denominazione. I residenti spingono per battezzarla come “piazza Paraguay” ma lo scorso anno il consigliere d’opposizione Luigi Biggio propose in Consiglio d’intitolare lo spazio in memoria di Fleanna Chirigu, la prima pediatra donna del Sulcis Iglesiente: «Una proposta che l’Aula accolse con grande entusiasmo», ricorda Biggio. «È vero», prosegue: «Non venne firmata nessuna delibera. Ma ci fu un impegno solenne e gli impegni dovrebbero essere rispettati. Sono deluso dal fatto che il nome di una persona speciale come la dottoressa Chirigu debba essere al centro di una disputa anziché delle celebrazioni in sua memoria. Un compromesso potrebbe essere quello d’intitolare lo spazio “piazza Paraguay Fleanna Chirigu”».

Il sindaco Mauro Usai spiega come il progetto di riqualificazione sia passato dall’ispirazione di un libro scritto da uno dei residenti del rione. Intitolare lo spazio “piazza Paraguay”, aggiunge, sarebbe il percorso più coerente: «Si sta ragionando su un compromesso che potrebbe prevedere, tramite una targa, l’intitolazione del progetto di rinascita del rione alla memoria della dottoressa Chirigu».

RIPRODUZIONE RISERVATA