Rione Lotto B, la rinascita può attendere 

Un anno fa alle proteste seguirono le speranze che il quartiere del Lotto B potesse finalmente imboccare la strada di una importante riqualificazione. Ma giorno dopo giorno quella piccola fiammella di speranza è andata nuovamente a spegnersi aumentando la delusione e il rammarico dei cittadini.

Lunga attesa

Il pessimismo degli abitanti di uno dei quartieri storici e più degradati della città ha ragioni ben fondate. Venti anni fa, nel 2003, era stato approvato il “Contratto di quartiere 2”, che prevedeva una serie di lavori destinati a ridar speranza a centinaia di famiglie. Diversi interventi son stati realizzati ma uno, sicuramente il più atteso, è ancora fermo. L’allora assessore ai Lavori pubblici, Giacomo Guadagnini, oggi capogruppo del Pd in Consiglio comunale, ricorda tutto: «Si tratta di un intervento di riqualificazione di poco meno di 3 milioni 600 mila euro che interessa circa 40 cameroni, ovvero circa 120 famiglie». Su questo progetto in tanti avevano fondato le loro aspettative. Stefano Calamina, abitante di via Brindisi, racconta: «Cinque anni fa ero stato obbligato a lasciare la casa in cui vivevo da trent’anni per le pessime condizioni del tetto. Ma niente è stato fatto, anzi per ben 4 volte hanno tentato di occuparla. Ormai qualsiasi cosa mi dicano non ci credo più». Anche per Roberto Repole, commerciante del quartiere, tutto è fermo: «Il mezzo camerone che utilizzo, con il tetto che ogni giorno rischia di cadere, è abbandonato. Ho chiesto di intervenire a spese mie ma non ho mai avuto risposta». Guadagnini, che in quel quartiere è cresciuto, non se ne dà una ragione: «Ad oggi non c’è ancora il progetto esecutivo, mi avevano garantito che sarebbe stato pronto per settembre dell’anno scorso. Ad Area manca un gruppo di lavoro interno che si prenda cura realmente di questo importante investimento in grado di ridare dignità ad un quartiere». L’ex assessore però non si arrende: “C’è bisogno di un cambio di passo per realizzare i lavori e ho chiesto un incontro urgente per conoscerne lo stato di avanzamento e per decidere assieme, se lo si ritiene opportuno, la migliore organizzazione possibile per scrivere la parola fine».

Area

Il direttore generale di Area, Cristian Filippo Riu, precisa: “abbiamo assegnato l’incarico ad un professionista esterno per procedere con la progettazione esecutiva e bandire la gara. Quindi, nonostante la moltitudine di problematiche da affrontare, abbiamo attivato le procedure necessarie”.

