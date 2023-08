Rione in rivolta, arrestato fugge in manette 

Mattia Deligia, il 41enne di San Michele protagonista della folle fuga su uno scooter rubato domenica notte, è finito in carcere. Dopo essere stato fermato e ammanettato dagli agenti della Polizia Locale, nel rione sono arrivate diverse persone che hanno aggredito i poliziotti della Municipalità permettendo così a Deligia di scappare, ancora ammanettato, nell’auto di un amico. Dopo alcune ore però si è costituito ed è stato rintracciato dagli uomini delle volanti: aveva ancora le manette ai polsi. Ieri mattina, nel processo per direttissima, assistito dagli avvocati Daniela Cicu e Marco Lisu, il giudice ha disposto il trasferimento nel penitenziario di Uta con le accuse di resistenza, evasione, ricettazione e guida senza patente. Prossima udienza il 12 settembre.

Deligia era libero grazie a un permesso che lo aveva messo alla prova con i servizi sociali. Le indagini da parte della Polizia Locale vanno avanti per risalire alle persone che hanno permesso al 41enne di scappare: alcune sono state già identificate (come il 22enne, parente del fermato, che lo ha portato via in auto) e verranno denunciate per favoreggiamento e agevolazione di evasione di persona arrestata in concorso. I due agenti aggrediti hanno riportato delle ferite non gravi.

Deligia, come ricostruito dalla Muncipale, era su uno scooter rubato: intercettato in via Po, è fuggito rischiando di provocare incidenti e investire dei pedoni, percorrendo le strade contromano. Poi la caduta e l’arresto. Ma in quel momento familiari e amici del fermato aggrediscono i poliziotti, riuscendo a far scappare il 41enne. (m. v.)

