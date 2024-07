Rione Dedalo, tubi pericolosi da eliminare 

Proseguono i lavori per dare un nuovo volto e rendere più vivibile il quartiere Dedalo, a Sestu. Nella zona i problemi erano da sempre la mancanza di parcheggi, i marciapiedi poco curati o assenti e le aree verdi un po’ spoglie. La nuova area verde è quasi completa, e proprio per risolvere il problema parcheggi si sta lavorando nello spiazzo in vico primo Bruxelles.

Ma c’è ancora qualcosa che non va: i cittadini hanno segnalato la presenza di due tubazioni che potrebbero essere di acqua e gas, che affiorano dal marciapiede. Il timore è che tolgano uno spazio alla sosta e siano più pericolosi di un semplice tombino: «Vista così, trattandosi dell'accesso all'area parcheggi, parrebbe un’errata predisposizione, che ho già segnalato all'ufficio competente affinché facciano le opportune verifiche e nel caso ne predispongano l'eliminazione o la riduzione in pozzetto», spiega l’assessore all’Arredo urbano e vicesindaco Massimiliano Bullita. I lavori dovrebbero concludersi entro l’estate.

