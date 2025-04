Rione Cracchera, aree sportive e spazi verdi 

Partiti da alcune settimane, i lavori relativi al grande cantiere che riqualificherà completamente l’impianto da baseball “Enrico Fini” di via Bonn, consentiranno anche di creare importanti migliorie e di valorizzare l’intera area attigua che comprende piazza Italia (la zona nota come La Carruba), piazza Grazia Raccis e altre porzioni di territorio della zona 167 del paese. Un’area periferica e densamente popolata all’interno del rione Cracchera che, nonostante alcuni interventi già effettuati (come la creazione della già citata piazza antiviolenza intitolata a Grazia Raccis), attende da sempre di essere pienamente riqualificata e dotata di servizi e comfort.

La riqualificazione

«L’idea di riqualificare la grande area che va da Largo Chia a piazza Grazia Raccis - spiega la sindaca Isangela Mascia - era già stata maturata un anno e mezzo fa stilando un apposito progetto. Ora, approfittando del cantiere per l’impianto da baseball abbiamo partecipato a due bandi idi rigenerazione urbana con i quali contiamo di dotare di tutti i servizi soprattutto piazza Italia». La zona, nota a tutti come “Sa Carruba”, era stata già riqualificata anni fa grazie al progetto “Giardini possibili” ma ora presenta soprattutto erbacce nonostante la recente installazione di una moderna ed inclusiva area per praticare l’atletica all’aperto.

Il progetto

«Il progetto - dice la sindaca - mira a creare nella piazza una grande area di servizi, installando una pavimentazione sportiva per l’area giochi, rivitalizzando il chioschetto già presente e dotando l’area di panchine, fontane ed ombreggiature». Servizi che, se i bandi daranno risposte positive, compariranno anche nella vicina piazza Raccis, spazio che ora si presenta piuttosto dimesso. Procedono, intanto, i lavori da 400 mila euro all’impianto da baseball, che sarà ampliato e fortemente migliorato tanto da renderlo omologabile per la Serie A di Softball, la A per non vedenti (vi militano i Thurpos di Cagliari che fanno base a Domusnovas) e la serie B nazionale. La storica Vibraf che lo gestisce intende ricreare la prima squadra che fino al 2017 disputava la B nazionale. «Riportare il baseball d’elite in paese - chiude la sindaca - sarà fondamentale per la comunità e potrà creare un indotto rilevante».

