Riola, super tappa del Mondiale con quattro eventi 

Dopo le tappe del 10 marzo in Patagonia e del 24 in Spagna, il 6-7 aprile il Campionato Mondiale Fim Motocross sbarcherà - per il quarto anno consecutivo - a Riola Sardo. L’attesa è grande, anche se già lo scorso febbraio il circuito sabbioso “Le Dune” e gli organizzatori del Motoclub Motorschool Riola avevano offerto al pubblico sardo un’interessante e avvincente anteprima con gli Internazionali d’Italia di Motocross, considerati, a tutti gli effetti, una vera e propria prova generale prima del mondiale.

Fra tre settimane, però, l’asticella si sarà alzata parecchio, perché le curve e i dossi che i migliori piloti al mondo si sono abituati a percorrere durante la pre-season - in allenamento dato che Riola è tappa fissa di tutti i team o, come detto, in occasione degli Internazionali - stavolta saranno decisivi per assegnare preziosi punti iridati. L’MxGp della Sardegna ospiterà ben quattro eventi in uno. Oltre al terzo round della classe regina MxGp, sul circuito oristanese si disputeranno anche la seconda prova della serie cadetta Mx2 e del Mondiale femminile Wmx, nonché l’apertura dell’Europeo Emx125, la fucina dei talenti delle ruote tacchettate del Vecchio Continente.

I protagonisti

Un weekend intenso che consentirà di vedere in azione i più grandi esponenti del motocross mondiale. A febbraio, a Riola, il cinque volte iridato Gajser e la Honda Hrc l’avevano fatta da padroni nonostante gli sforzi di Febvre (Kawasaki), Coldenhoff (Fantic) e Renaux (Yamaha). Ma ad aprile i team saranno al completo, lo stato di forma sarà diverso e sulla sabbia di Riola saranno di scena anche Seewer, Herlings e il campione in carica Jorge Prado, lo spagnolo della GasGas che ha già messo in chiaro le cose ottenendo il gradino più alto del podio in Argentina. A questi si sommeranno, tra gli altri, gli italiani Ivo Monticelli e, in Mx2, Andrea Adamo.

I biglietti

Dopo i numeri positivi registrati a febbraio, per il mondiale ci si attendono presenze ancor più significative. I biglietti sono già online a prezzi popolari per il sabato (16,50 €), la domenica (42), l’intero weekend (52,50) e il paddock (21,50). Prezzi maggiorati alle biglietterie del circuito (paddock sempre 21,50 €, ma sabato a 31,50, domenica a 63 e weekend a 73,50). Ingresso gratuito per gli U12 accompagnati.

