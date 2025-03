Riola si prepara allo spettacolo mondiale 

Il circuito sabbioso “Le Dune” di Riola Sardo si appresta a ospitare per la quinta stagione consecutiva un round del Campionato del Mondo di Motocross Fim. Il weekend da segnare in rosso sul calendario è quello del 5-6 aprile, quando oltre i cancelli, e i cancelletti, del circuito oristanese - da sempre meta degli allenamenti di tutti i piloti e i team dei del mondiale - i migliori centauri su ruote tacchettate si contenderanno preziosi punti iridati.

La manifestazione, organizzata egregiamente dal Motoclub Motorschool Riola col supporto della Regione Sardegna, consentirà agli appassionati sardi e non solo di godere, in un colpo solo, di quattro campionati diversi: MxGp, Mx2, Wmx e Emx125.

La classe regina MxGp, che ha già fatto tappa in Argentina e in Spagna, nel fine settimana sarà di scena in Francia, a St Jean d’Angely, ultimo impegno prima di arrivare a Riola, dove sono attesi tutti i protagonisti del mondiale. Ai piloti che al momento occupano le prime posizioni in classifica - i vari Gajser, Febvre, Renaux, Coldenhoff e agli italiani tra cui spicca Mattia Guagagnini - sembrerebbe pronto a unirsi anche l’olandese Hearlings, reduce da un serio infortunio. Il round di Riola sarà anche il quarto round della serie mondiale cadetta Mx2, dove l’italiano Andrea Adamo è attualmente 3º, e il primo del Campionato del Mondo femminile Wmx, in cui la sei volte iridata Kiara Fontanesi continua a lottare per il primo titolo da mamma. Sarà infine la terza prova stagionale per i giovanissimi talenti dell’Europeo Emx125.

