Riola, profumo di Mondiale 

Archiviato il primo round in Argentina, il circus del motocross iridato è sbarcato a Riola Sardo, dove il circuito sabbioso non a caso denominato “Le Dune” ospiterà la seconda data del Mondiale, l’MxGp della Sardegna. L’appuntamento, sabato e domenica, prevederà un poker di gare: la classe regina MxGp, la cadetta Mx2, il mondiale femminile Wmx e l’Emx250, “culla” europea dei futuri talenti delle ruote tacchettate.

I protagonisti

Nella massima serie non ci sarà il 5 volte campione del mondo Tim Gajser (frattura al femore), ma non mancheranno gli altri protagonisti, tra cui Rubén Fernandez (Hrc Honda), Romain Febvre (Kawasaki Racing Team), il vicentino Mattia Guadagnini, Jeffrey Herlings e Jorge Prado (Red Bull Ktm Factory Racing). Nella schiera degli italiani anche Alberto Forato e Alberto Lupino. Nella Mx2, tra gli altri, l’italiano Andrea Adamo (RedBull Ktm Factory Racing Factory), il belga Jago Geerts e il francese Thibault Benistant (Monster Energy Yamaha Factory Racing MX2). Il mondiale femminile Wmx, che nel 2022 a Riola aveva registrato il dominio olandese, ritroverà l’italiana Kiara Fontanesi, leggenda della disciplina, con 6 mondiali in bacheca, tornata in sella dopo la nascita della propria secondogenita e che non ha mai nascosto il proprio amore per la Sardegna, tanto da sceglierla per le nozze.

L’evento

La manifestazione, organizzata dal Motoclub Motorschool Riola col supporto della Regione Sardegna, è una delle 18 tappe del Campionato del Mondo e, come sottolineato da Danilo Boccadolce, promoter dell’evento intervenuto ieri alla presentazione dei grandi eventi sportivi finanziati dall’Assessorato Regionale al Turismo, vanta numeri significativi: «L’MxGp della Sardegna, nel 2022, ha accolto piloti da 32 nazioni diverse, ha avuto un audience globale di 2,65 milioni di spettatori, 820 ore di trasmissione, 5,56 milioni di visualizzazioni sui social MxGp e ha un valore mediatico di oltre 6,1 milioni di euro». Il programma di sabato 25 prevede le libere di Wmx (9.30), Emx250 (10), Mx2 (10.30) e MxGp (11), seguite dalle qualifiche Wmx (11.55) e Emx250 (12.30) e da Time Practice Mx2 (13.45) e Time Practice MxGp (14.20). A seguire Gara1 di Wmx (15:05) ed Emx250 (15.45) e le qualifiche di Mx2 (16.35) e MxGp (17.20). Domenica si partirà con Gara2 di Wmx (9.45), seguita dal warmup di Mx2 (10.25) e MxGp (10.45) e da Gara2 di Emx250 (11.30). Poi i riflettori saranno puntati su Gara1 di Mx2 (13.15) e MxGp (14.15) e su Gara2 di Mx2 (16.10) e MxGp (17.10).