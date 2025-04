Riola, lo show della MxGp 

Riflettori puntati sulla sabbia del crossodromo “Le Dune” di Riola Sardo, dove da ieri si sta svolgendo il 4° round del Campionato Mondiale di Motocross Fmi. Oggi giornata decisiva dell’MxGp della Sardegna, ma già ieri lo sloveno Tim Gajser, ufficiale Honda Hrc e cinque volte campione del mondo, si è aggiudicato la Qualifying Race della classe regina MxGp davanti a Lucas Coenen e Ruben Ferdandez (6° l’italiano di Fantic, Bonacorsi) e, conquistati così i primi 10 punti, sarà in pole.

Nel circuito oristanese ieri si è aperto anche il mondiale femminile Wmx ma, a segnare un’avvincente gara1 è stato l’incidente occorso alla sedicenne Nellie Fransson, promessa svedese del team toscano Jk Racing Yamaha che era al debutto nel mondiale. Fransson, caduta nei pressi della linea del traguardo durante i primi giri, è stata immediatamente soccorsa dallo staff medico e, dopo essere stata immobilizzata e sottoposta a un primo checkup nella clinica mobile del paddock, è stata precauzionalmente elitrasportata all’Ospedale Brotzu di Cagliari per ulteriori accertamenti nell’eventualità di un trauma cranico.

Oggi e ieri

La mattinata si aprirà con Gara2 di Wmx (9.45), i warmup di Mx2 (10.25) e MxGp (10.45) e Gara2 di Emx125 (11.30). A seguire le attesissime due gare di Mx2 (13.15 e 16.10) e, live su Eurosport2, quelle di MxGp (14.15 e 17.10).

Ieri mattina, libere e cronometrate per tutti; nel pomeriggio, gara1 del Wmx ha visto un podio tutto olandese con la campionessa in carica Van Drunen sul gradino più alto. La lotta a 4 non ha premiato la spagnola Guillen, caduta a 2 giri dal termine mentre era in testa, poi solo 10ª. Il 4° posto (a 37”) è stato di Kiara Fontanesi.

Nell’Europeo Emx125 ci si aspettava il leader Niccolo Mannini e invece si è distinto Nicolò Alvisi, 2° su Ktm alle spalle dell’ungherese Katona, ora tabella rossa. Soddisfazione per Mattia Piredda, unico sardo qualificato e 34° al traguardo. La Qualifying Race della Mx2, infine, è andata al tedesco Langenfelder di Ktm, davanti a Everts, Sasha Coenen e Andrea Adamo.

Gara1 Wmx : 1) L. Van Drunen (Ola, Yamaha), in 24’11”902; 2) L. Valk (Ola, Ktm) a 3”650; 3) S. Van der Vlist (Ola, Yamaha), a 11”655; 4) K. Fontanesi (Ita, Gasgas) a 37”012. Gara1 Emx125 : 1) A. Katona (Ung), Ktm, in 29’47”704; 2) N. Alvisi (Ita), Ktm, a 16”908; 3) M. Faure (Fra), Yamaha, a 28”043; 34) M. Piredda (Ita), Ktm, a 2 giri.

